„Mezi reklamními letáky, které jsme dostali během dovolené, ležela obálka s označením United States Treasury. V ní byl šek na 1200 dolarů s nápisem ‚economic impact payment‘,“ řekl Barnreiter listu. „Nejdřív jsem pomyslel na podvod, pak jsem byl ale zvědavý a odnesl jsem šek do banky.“ Úřednice jej přezkoumala – opravdu byl od americké vlády! Tři dny nato peníze došly na Barnreiterovo konto a po nich průvodní dopis podepsaný prezidentem.

„Moji američtí občané,“ začínal. „Vaše zdraví a bezpečnost jsou naším největším cílem. Zatím co vedeme proti neviditelnému nepříteli totální válku, pracujeme také nepřetržitě na to, abychom tvrdě pracující Američany jako jste Vy ochránili před dopady pandémie.“ Ty „pracující Američany“ Barnreiter vysvětluje, že to bylo dávno. Po maturitě v šedesátých letech odjel do Ameriky. V New Jersey dva roky „pingloval“ v německém hostinci „U modré labutě“. Ještě dnes dostává zhruba 80 eur měsíčně penze z Ameriky, což by mohl být důvod této jednorázové platby. Není mu prý ale jasné, proč šek na 1200 dolarů dostala také jeho žena. Jako manželka příjemce amerického důchodu ale bere také asi 40 eur měsíčně, přestože nikdy v USA nebyla…

Zatím bylo uplatněno přes 120 těchto šeků u filiálek Sparkasse, Oberbanky a Raiffeisen v Horních Rakousích. „Mnoho našich klientů pracovalo v Americe jako au-pair,“ říká v OÖN Gerhard Meißl, expert Sparkasse. „Když si ale pomyslím, že takové ,koronové´ šeky byly odeslány také na zhruba 1,1 milionu zesnulých amerických občanů, pak mi to silně zavání jako zmatek v datech…“

List k tomu ještě poznamenává, že tyto příspěvky z Ameriky se objevily zatím jen v Horních Rakousích.

Předzahrádky i v zimě?

Po rakouské Hospodářské komoře se také ministryně pro turistiku Elisabeth Köstingerová vyslovila pro otevření hospodských předzahrádek i v zimě, píší OÖN. Nevidí v jejich provozu problém, má ovšem za důležitou redukci byrokratických předpisů a omezení ze strany spolkových zemí a obcí. „Malá zimní otevíračka“ jako ve Vídni podle ní aktuální situaci neřeší. Obce by měly také refundovat letos zaplacené poplatky provozovatelům.

Bavorsko rozvolňuje

„Po mnohaměsíční koronové pauze mohou od příštího víkendu (19. září) znovu v Bavorsku za určitých podmínek otevřít bary a ,knajpy´,“ píše PNP. Sdělil to v úterý premiér Markus Söder po zasedání vlády. I pro „šenkovní“ podniky mají platit stejná pravidla jako pro jídelní provozy, v uzavřených prostorách musejí být zákazníci obslouženi u stolů. Uzavřeny zůstávají diskotéky a kluby, které by mohly být podle předsedy vlády „bombami infekce“. Zdravotnickým úřadům zůstává pravomoc zakázat výčep alkoholických nápojů po 23. hodině při obzvláštním nárůstu počtů pozitivních v regionu.

Uvolnění se dočkal i amatérský fotbal, na jehož zápasy může chodit od 19. září až 400 diváků. Podobně budou uvolněna i hlediště při jiných sportech. Návštěvníci musejí dodržovat bezpečnostní odstupy, nebo nosit roušky. „Ale zrovna u fotbalu vycházíme z toho, že to nebude třeba,“ míní Söder.

Při shromážděních nad 200 lidí v Bavorsku pod širým nebem platí od 9. září povinnost roušek.

Vrací se do života

„Na 42 kilogramů zhubl Josef Walch (91) ze St. Oswaldu během svého nakažení Covidem-19,“ napsaly OÖN. „Dnes už zase sám jezdí autem.“ Říká, že velkou zásluhu na tom mají lékaři a sestry kliniky v Rohrbachu: „Ti si se mnou dali opravdu práci,“ chválí.

Zdroj: Deník/OÖN

Kde v dubnu virus chytil, dodnes neví. „Byl jsem jen nakupovat a od začátku jsem nosil roušku,“ vzpomíná. Protože se cítil slabý, neměl chuť k jídlu a zakrátko shodil deset kilo, konzultoval svůj problém s domácím lékařem Thomasem Peinbauerem. Ten ho promptně poslal na kliniku, kde test přinesl jistotu – má Covid-19. Dva týdny ležel na samotce, dva negativní testy byly třeba k tomu, aby byl přeložen na normální stanici. „Lékaři a sestry na izolovaném oddělení byli komplet zahaleni. Klobouk dolů před pracovníky tohoto oddělení!“ říká. Zákaz návštěv bral stoicky: „To mi bylo jedno – každý má přece mobil!“ V tu dobu vážil jen 42 kilogramy. Ještě v nemocnici ale zase začal přibírat.

„Viděli jsme, jak se mu vracejí síly. Speciální terapie při Covid-19 není. Hlavní opatření byla vedle podávání kyslíku a inhalací hodně tělesného klidu a srážení horeček,“ říká Helene Höflerová, odborná lékařka interny.

Na začátku května, kdy měl být propuštěn domů, ho zastihl nečekaný problém: „Posadil jsem se ráno na posteli a už jsem nepopadl dech,“ vypráví. Diagnóza byla rychlá – akutní infarkt. Byl přepraven vrtulníkem na kardiologii v Linci, kde dostal ihned stent. „Druhý den už jsem byl zpátky v Rohrbachu. Taky na akutní geriatrii a remobilizaci mě opečovávali velice dobře. Jsou to praví profíci,“ říká. OÖN dodávají, že i když mu plíce pořád ještě úplně nefungují, zůstává optimistou… Na snímku je s lékařkou Helene Höflerovou a primářem Karlem Aichbergerem. Foto: Deník/OÖN/Klinikum Rohrbach