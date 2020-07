V místě, kde stojí mohyla Jana Žižky, tedy poblíž Sudoměře na Strakonicku Společnost Plzeňský Landfrýd připravila rekonstrukci bitvy z 25. března 1420. Kvůli koronaviru byla historická událost přesunuta na červenec.

Petr Schleiss, představitel Jana Žižky, oblékl v sobotu dobový oblek a s páskou přes oko usedl na černého koně. „Je to takové divadelní představení. V bitvě Žižka zvítězí, ale členů dnes zde není tolik, jako jich bylo ve skutečnosti,“ vylíčil s tím, že v sobotu mělo jeho vojsko zhruba 200 pěšáků a patnáct koní, tedy méně než v roce 1420. „Žižka tu měl velké štěstí. Dostihli ho tady křižovníci ze Strakonic a vypadalo to s ním bledě. Měl plno mrtvých. Opanoval bojiště, přenocoval tady, druhý den pohřbili padlé a táhli na Tábor. On byl jasný vítěz,“ vylíčil událost člen Společnosti Plzeňský Landfrýd.