Hradlový most u Modravy bude kvůli rekonstrukci uzavřen, kanál zůstane přístupný

/FOTOGALERIE/ Od pondělí 18. října bude uzavřen Hradlový most u Modravy, a to společně s parkovištěm. Důvodem je havarijní stav mostu a plánovaná rekonstrukce. Ta měla začít již v létě, ale opozdila se. Potrvá podle vedení Správy NP a CHKO Šumava nejpozději do 30. června 2022.

Hradlový most u Modravy je v havarijním stavu. Plánovaná rekonstrukce ho uzavře pro veškerý provoz od 18. října 2021 do června 2022. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Ač byla replika historické stavby zbudována specializovanou pražskou firmou relativně nedávno, v roce 2000, je podle mluvčího parku Jana Dvořáka most v tak dezolátním stavu, že je nutná rekonstrukce všech jeho dřevěných částí. „Nechci hodnotit, jak to bylo uděláno v roce 2000, a ani nemohu, ale je třeba si uvědomit, že jde o smrkové dříví, které je vystaveno obrovským povětrnostním vlivům,“ řekl již dříve Deníku Dvořák. Oprava bude obnášet kompletní výměnu celé dřevěné konstrukce. Opravovat se bude po částech, a to ve směru od kanálu. Vždy se rozmontuje část, která se udělá kompletně nová, a poté na ni naváže další. Kombinovat se bude smrk a modřín. Vzhled mostu bude naprosto identický, jako dosud. „Most bude absolutně nepřístupný a stejně tak nebude funkční parkoviště, které je v jeho sousedství. To si zabere stavební firma, která bude rekonstrukci provádět,“ uvedl Dvořák s tím, že vysoutěžená cena je 5,2 milionu korun a kompletně bude uhrazena z dotace ministerstva životního prostředí. Z plánované brožury je nakonec čtyřsetstránková kniha o Předslavsku Přečíst článek › Za posunutím opravy Hradlového mostu, která měla začít v červenci, stojí technologické přepočty a také následné zajišťování materiálu, kterého byl nedostatek. „Chceme totiž, aby most vydržel déle než dvacet let, jako tomu bylo nyní,“ poznamenal Dvořák. Během uzavření mostu zůstává přístupný Vchynicko-Tetovský kanál. Pěší turisté mohou využít trasu z parkoviště Rokyta směrem k Hradlovému mostu. Odsud se pak vrátit zpět nebo využít naučnou stezku Modrava – Hradlový most a dojít až na Modravu. „Tato trasa je ryze přírodního charakteru, a tak není vhodná pro vozíčkáře a turisty s kočárky. Nutností je dobrá obuv. Buďte zde prosím opatrní,“ apeluje Dvořák. Na Šumavě už lidé vysadili patnáct tisíc stromků díky WeLoveŠumava Přečíst článek › Případně je možné projít nově značenou náhradní trasou od Hradlového mostu k červené turistické trase a po ní se vrátit na Rokytu nebo pokračovat na Modravu. Červená turistická trasa Modrava – Rokyta je určena pouze pro pěší turisty. Cyklisté mohou po trase Vchynicko-Tetovského kanálu projíždět také, je to značená cyklotrasa, ale pokud se z Rokyty budou chtít dostat na Modravu, musejí využít silnici III. třídy Srní – Modrava, případně z Rokyty přes Tříjezerní slať na Modravu. „Využijte alternativních tras ať už pěšky či na kole a nesnažte se uzavřený most překonat. Chápeme, že uzavírka mostu bude dlouhá, ale bohužel současná situace na trhu se stavebním materiálem nedovolila provést rekonstrukci v plánovaném termínu a stav mostu už nedovoluje jej nadále využívat,“ uzavřel Dvořák.