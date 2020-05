„I když se kvůli koronakrizi nemohlo konat tradiční stavění máje na náměstí, obec nezůstala ani letos bez květnového stromu. Postarali se o to aigenští hasiči. Za dodržení nutného odstupu byl v lesích agrárního společenství poražen strom o silně redukované velikosti a na náměstí dopraven rovněž silně redukovaným mančaftem – třemi muži a lesnickým jeřábem.“ Májku vysokou přece jen „důstojných“ 12,60 metru mohl velitel Thomas Stockinger podle listu řádně předat starostce Elisabeth Höflerové a ta se týmu poděkovala za udržení tradice i v těžkém čase obligátní svačinkou. Foto: Deník/OÖN/res

Jak rozvolňují za humny

V pondělí 4. května zahájí znovu provoz všechny městské jesle a školky v Linci, píší OÖN. Starosta Klaus Luger změnil na přání rodičů na poslední chvíli své rozhodnutí povolovat provoz těchto zařízení postupně, protože aktuálně potřebuje místo necelých 20 procent normálního počtu předškoláků. I při otevření všech ale bude k dispozici jen polovina kapacity – kvůli dodržení koronavirové normy bezpečnosti odstupu…

Prodejny o více než 400 metrech mohou v Rakousku otevřít od 2. května (menší prodávají už od 14. dubna), a to v „přednákazových“ prodejních časech – omezení 19. hodinou padá. Obchody budou moci vpouštět dovnitř víc klientů – na jednoho zákazníka teď potřebují jen 10 metrů prodejní plochy místo dvaceti. Totéž platí pro bohoslužby a trhy pod širým nebem.

Holičská hádanka

Výnos o uvolnění zákazu vycházení v Rakousku mimo jiné povolil, že obchody a služby budou moci otevřít od 1. května. „To je ovšem svátek, o kterém platí určitá omezení,“ píší OÖN. „Speciálně holiči by ten den snadno mohli začít s obsluhou klientů, pokud předloží odpovídající dohodu. Upozornila na to Hospodářská komora. Předtím odbory svazu Vida pohrozily holičům, kteří na Svátek práce otevřou, sankcemi. Jak řekla předsedkyně sekce služeb v této organizaci Christine Heitzingerová, jejich organizace by k tomu vyčerpala všechny právní možnosti. Kdo prý protiprávně pracuje v zákonný svátek, bude oznámen a pokutován.“

Hospodářská komora potvrdila, že samozřejmě platí všechna omezení práce o svátku, zejména například pro maloobchod, ale „určité provozy mohou za jasně upravených podmínek“ otevřít. Těmi mohou být například sjednání o výkonu práce také až na čtyři víkendy nebo svátky. Takoví holiči a kadeřnice by tedy mohli pracovat i na prvního máje.

Stoupá na Everest

Šéf sportovní rubriky listu Donaukurier a amatérský cyklista Timo Schoch se rozhodl v budově vydavatelství v Ingolstadtu na 1. máje podstoupit "Everesting" – absolvovat na cyklistickém trenažeru 8848 výškových metrů za zhruba čtrnáct hodin, napsala PNP. Jeho pokus přenáší Donaukurier od šesti hodin naživo na facebooku. Aby se diváci nenudili, chce při jízdě virtuálně rozmlouvat s osobnostmi cyklistického sportu. Trenažer má nastaven tak, aby simuloval 13kilometrové stoupání na Alpe du Zwift, legendární pas Tour de France přes Alpe d‘Huez. Schoch jej chtěl zdolat osmapůlkrát. PNP poznamenává, že Schoch už jednou "everesting" zvládl pod širým nebem – šestkrát za den vyjel Mount Ventoux v jižní Francii. Virtuálně to ale byla v pátek v Ingolstadtu jeho premiéra.

„Zapeklitý“ dar

Nadregionální rozruch vzbudil úmysl 81letého podnikatele z Traunsteinu, nemocného rakovinou, odkázat městu celé své vícemilionové jmění, napsala PNP. Rozhodnutí dar přijmout učinila městská rada jednomyslně až při posledním zasedání svého volebního období, ve čtvrtek odpoledne.

Muž podmínil dar tím, že peníze mají jít zejména na přestavbu místního vlastivědného muzea s okolními budovami (na snímku) a na zklidnění dopravy ve vnitřním městě například zákazem vjezdu motorových vozidel a zřízením více cyklostezek. Jak závazné tyto podmínky jsou, nad tím se silně pohádali tehdejší primátor Christian Kegel a jeho nynější nástupce Christian Hümmer. Donátor dokonce zvažoval kvůli těmto dohadům, ve kterých viděl předvolební spory, odstoupení od závazku. Nabídka ale měla i některé formální nedostatky – protože část majetku byla v akciích, nebyla známa přesná výše odkazu, podle notářského posudku nebylo město povinováno splnit všechny podmínky dárce, jeho důvěrníky z Historického spolku by město muselo před plánovanými investicemi vyslechnout, ale nemuselo by se jejich názory řídit…

Identifikovaná mrtvá

Jak náš web opakovaně uváděl, při základových pracích v Litzlbergu u Seewalchenu byl koncem března nalezen hrob starý 400 let. V kovové rakvi byly ostatky ženy v podivuhodně zachovalém oděvu. Experti našli také zlatý prsten a skládací měděnou desku, která posléze poskytla klíč k určení osoby zesnulé, píší OÖN. Zápis na ní se podařilo rozluštit počítačovou tomografií odborné vysoké školy ve Welsu. Jde bezpochyby o ostatky Anny Engl von Wagrain (podle zámku ve Vöcklabrucku), která zemřela 1. července 1620 ve věku 46 nebo 47 let na zámku Litzlberg. Byla dcerou císařského místodržícího Dolních Rakous Wolfa Furth und Magdaleny rozené Urkauf. Sňatkem se Simonem Englem von Wagrain se stala členkou zámožné šlechtické rodiny.

„Takřka kriminalistické vyšetřování (OÖN)“ zjistilo, že Anna Englová byla před smrtí „všechno jiné, jen ne zdravá“. Trpěla záněty zubních kořenů a ztratila přední zuby horní čelisti. Měla osteoporózu, artrózu kloubů a opotřebení páteře, podle silných deformací kloubů také dnu. Silné svalové vazy na horních částech paží svědčí tomu, že dlouho byla nucena chodit o berlích. V konci života se už nemohla samostatně pohybovat.

Zlatý prsten, který byl u ní nalezen, bude zkoumán ve spolupráci s uměleckohistorickým muzeem ve Vídni. Výsledek rozboru DNA druhé nalezené kostry muže zatím není znám. Další detaily mají být od 18 hodin live na facebooku (ooe.kultur a ooe.kunst).

Kadeřnice s termíny

„Jutta Hermannová ještě nikdy nevedla termíny – už 35 let dlouho ne. Zákaznice prostě spontánně přišly, posadily se a přečetly si časopisy,“ píše PNP o kadeřnici Kumpfmüllerova salonu z Neuburgu na Innu. Vlastně prý vždycky říkala, že až jednou bude muset pracovat s termíny, skončí. Teď se nehne bez kalendáře a telefonu…

Od 4. května bude moci stejně jako kolegyně v asi 3500 provozovnách v Bavorsku znovu otevřít. S povinností roušek, zákazem sezení v čekárnách a soustavným dezinfikováním by to bez termínování zakázek už nešlo. Paní Hermannová má první týden už zadán, ale další zákaznice prý stejně ještě přijdou ze zvyku, a bude je tedy muset objednat na jindy. Walter Nebl z Neureichenau má „rozebráno“ už čtrnáct dnů dopředu. "4secrets Studio" v Pasově je vyprodáno do poloviny června. Při střídání musí být alespoň mezi zákazníky půldruhametrový odstup. Místo pěti může kadeřnice Elena Kollerová tedy obsluhovat jen dva… Po každém se křeslo musí denzifikovat, naředili tedy harmonogram – na pána mají půl hodiny, na dámu dvě hodiny. To samozřejmě není hospodárné, říká pasovský mistr Christian Erntl a mluví o „přizpůsobení cen z důvodu vícepráce“, dejme tomu o osm procent. Předpis od svazu není, každý si cenu musí vykalkulovat sám. V PNP Erntl mluví o tom, že slyšel o provozování holičství v Pasově za zatemněnými výlohami. „Proti tomu je třeba zakročit,“ říká.

Novými pravidly podle cechu jsou nošení roušek personálem i zákazníky, úprava vousů, obočí a řas je tabu. Stříhat mohou jen vlasy. Systematicky je třeba zapisovat data klientů, aby se daly vysledovat případné přenosy infekce. Žádná kávička, žádné časopisy, žádný „holičský“ pokec…

PNP pak uzavírá, že mnohé holičské salóny zatím nejsou telefonicky k dosažení. To prý bude možné až po 4. květnu. V "J.7 hairstyling" v Pasově říkají, že napřed budou stejně na řadě ti zákazníci, jejichž termíny už propadly…

Zahráli k máji

Uniformovaná muzika hornorakouské policie se rozdělila po celém Linci a na břehu Dunaje, na balkonech, na palubě služebního člunu či v kanceláři služeben zahrála ke státnímu svátku svou verzi spolkové hymny. Chtěla tak spoluobčanům poděkovat za dobré spolubytí, jak řekl na konci klipu ředitel Andreas Pilsl. Tým pro sociální sítě umístil nahrávku „Země hor“ na facebook a lidé ji kvitovali četnými srdíčky, „lajky“ a souhlasnými komenáři, píší OÖN.