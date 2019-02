Dvorec u Borovan - Třetí porod samice gibona lara je podle chovatelů ZOO Dvorec zázrakem přírody, neboť ve volné přírodě, ale i v zajetí se rozmnožuje v intervalech čtyř až pěti let, kdy přivádí na svět jedno naprosto lysé mládě.

Podle informací Jany Ambrožové ze ZOO Dvorec samice Peggy rodila v únoru 2015 a v březnu 2016 a už tato krátká doba mezi jednotlivými mláďaty byla považována za jistou anomálii v chovu gibonů. Nyní tedy Peggy porodila po dvou letech 7. února – a to dvojčata. „Již několik týdnů před porodem ošetřovatelé pozorovali odlišnou březost. Jiné chování i vzhled samice budily určité obavy z průběhu porodu,“ uvedla Jana Ambrožová.

První dvojče se narodilo mrtvé – byla to holčička vážící 395 gramů. Druhého novorozence si samice chránila v objetí, jak to gibonové dělají. Proto jeho pohlaví bude několik měsíců tajemstvím i pro ošetřovatelky. Samice své mládě nepustí z očí ani z náručí velmi dlouhou dobu. „Nyní je celá rodina pohromadě a velkou část dne tráví ve výběhu. Je to krásná hravá rodinka se spoustou lásky. Někdy se dějí zázraky i ve světě zvířat,“ radostně přiblížila Jana Ambrožová.