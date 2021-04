Když zrovna nechytá za budějovické Dynamo nebo nevymýšlí tréninky pro brankáře, vymění fotbalový dres za teplákovku a vyráží se svým čtyřnohým parťákem z Řecka nejraději ven. Řeč je o jednačtyřicetiletém gólmanovi Jaroslavu Drobném, který před rokem a půl ukončil angažmá v německém Düsseldorfu a vrátil se do obce Studnice u Jindřichova Hradce.

Ve volném čase se Jaroslav Drobný věnuje svému psu Arisovi. Mimo dobu covidu trénoval psa v Hluboké nad Vltavou, teď může pokračovat. | Foto: Deník/Jitka Davidová

„Předtím jsme tam jezdili jen na deset dní v létě a na týden v zimě. Bydlíme v Řecku, v Německu, u Hradce a také v Hluboké,“ řekl Jaroslav Drobný, který odešel z budějovického Dynama za kariérou do Řecka v roce 2001. Tam hrál čtyři roky, pak následovala Anglie, Nizozemsko a dvanáct let hrál v Německu. „V Německu jsem byl už s rodinou, syn se narodil v Řecku, dcera v Hamburku. V Německu to byla pro mě nejlepší léta, hrál jsem jednu z nejlepších soutěží na světě. Hrál jsem v Bochumi, Hamburku, Brémách, Berlíně, Düsseldorfu. Pořád bylo vyprodáno, nádherné stadiony od třiceti do osmdesáti tisíc lidí,“ líčí Jaroslav Drobný, zatímco na cvičišti ZKO Falco v Hluboké nad Vltavou říká anglické povely psu Arisovi.