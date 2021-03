Národní park Šumava oslavil třicet let od svého vzniku. Podle známého milovníka Šumavy Emila Kintzla to byly roky zvratů a změn. Stále má ale jedno velké přání ohledně tamní přírody a věří, že se vyplní.

Emil Kintzl. | Foto: Archiv

„Třicet let parku hodnotím dobře i špatně. Když vznikal, tak bylo motto, že Šumava se stane zelenými plícemi Evropy, a po deseti letech se to zvrtlo, když se někteří začali přivazovat ke stromům napadeným kůrovcem. Pak přišlo nové motto, že Šumava bude divočina,“ řekl Kintzl a pokračoval: „Ať je to, jak je to, tak já si přeji, aby Šumava byla zdravá a lidé se na ni mohli jezdit procházet, ale samozřejmě aby se i nadále příroda také chránila.“