Mistr suši Rico Rassbach a “čepicový” kuchař Patrick Pass, “normálně” činní ve tříčepicovém restaurantu „Fritz & Friedrich“ v Obertauernu, podnikají turné Rakouskem. “Chtějí společně s lokálními restauratéry vařit inovativní pop-up ,Jídlo s sebou´,” píší OÖN. Po Salcburku a Villachu je na řadě Linec.

Od 25. do 28. března a od 1. do 3. dubna vaří s dalším vyznamenaným kolegou Christianem Göttfriedem v jeho lokálu stejného jména v Hofgasse ve Starém městě. Tamní regionální pochoutky doplní jídla na bázi suši – samozřejmě na objednávku a k odnesení. Foto: Deník/OÖN/Simone Attisani

Další “šplhouni”

Ani nevypadají ušle!Zdroj: Deník/OÖN

Bratři Alois (24, na snímku vlevo) a Alex (20) Kunzové z Aschau za 14:10 hodin vystoupali na běžkách desetkrát na Kampenwand, “domovskou horu” jejich obce a nejvyšší vrchol Bavorských Alp, a sjeli dolů, píše PNP. Tím zdolali 83 kilometrů a 8855 metrů výškového rozdílu, o sedm metrů většího, než měří Mt. Everest.

Odstartovali ve čtyři ráno z dolní stanice lanovky (626 m) a na Steinlingalmu (1437) se otáčeli ke sjezdům. V 18 hodin svůj projekt dokončili. Čistého času stoupali nebo sjížděli 13:09 hodiny.

Foto: Deník/PNP/Reiter

Monitorujeme losy

Losi jako vystřižení!Zdroj: Deník/PNP

Pasovský deník PNP informoval o startu nového projektu správy Národního parku Šumava k monitoringu populace losů a jejich pohybu v regionu.

List poznamenává, že v sedmdesátých letech se naši největší divoce žijící kopytníci vrátili pravděpodobně z Polska do Čech po skoro 400 letech od vyhubení. Jako silně ohrožený druh jsou přísně chráněni. Jejich stav na Šumavě se odhaduje na patnáct kusů. Detailní monitoring začal loni na podzim. Zjišťuje zvyky zvířat z jejich stop, fekálií, okusu dřevin i z přímého pozorování. Trus má být zkoumán v laboratořích na DNA, aby byly identifikovány jednotlivé kusy, popisuje PNP. Foto: Deník/PNP/Rainer Simonis

Vídeň chce být zelenější

Chtějí ji mít zelenější.Zdroj: Deník/Eurocomm

„Méně asfaltu a více zeleně, to je cílem nové iniciativy vídeňské radnice,“ informoval náš web Martin Landa ze zahraniční kanceláře Vídně Eurocomm. Obyvatelé metropole mohou do poloviny května zasílat vlastní nápady na ozelenění i úzkých ulic nebo dalších komplikovaných míst. Radnice k účasti vyzve i školy a studenty, s podobnou výzvou v polovině dubna chce oslovit i mezinárodní odbornou veřejnost. Nejlepší návrhy k realizaci vybere radnice i veřejné hlasování. Nápady lze posílat ve formě fotografií, nákresů či videí s krátkým popiskem přes webovou stránku www.wienwirdwow.at do 16. května. Na snímku je širší centrum Vídně. Foto Deník/Eurokomm

Našel díly Enigmy

Docela vzácný nález.Zdroj: Deník/PNP

“Sběratel našel v blízkosti bývalého leteckého hnízda Pockingu v okrese Pasov díly legendární Enigmy, jednoho z nejpověstnějších šifrovacích strojů druhé světové války,” napsala PNP. Podle zemského úřadu Památkové péče je to první pozemní ohlášený nález Enigmy v Bavorsku. Nalezené válce patřily k přístroji zhotovenému v roce 1937. “Nálezce chce zůstat anonymní a svůj objev poskytl na několik týdnů okresu Pasov,” řekl mluvčí okresního úřadu Werner Windpassinger.

Pomohl příteli zemřít

Státní zastupitelství v Linci stíhá 36letého muže, který 26. září poskytl 29letému kamarádovi aktivní pomoc v umírání, píší OÖN. Podle obžaloby ho udusil přitlačením polštáře a přikrývky na obličej. Poté svůj čin oznámil policii.

Předtím muži, který leta trpěl bolestmi, na jeho žádost obstaral a přinesl tablety. Když ten ještě odpoledne jevil známky života, rozhodl se obviněný splnit svůj slib, že kamaráda podpoří v jeho záměru ukončit život, a udusil ho…

Palačinka s hákovým křížem…

S takovou obžalobou ještě u soudu nestál!Zdroj: Deník/OÖN

“Se svačinou – banánem a chlebem v sáčku – a láhví minerálky vešel obžalovaný v doprovodu dvou příslušníků vězeňské stráže do jednací síně zemského soudu v Riedu,” napsaly OÖN. 30letý Polák má za sebou víc odsouzení a nyní si odpykává skoro osm let odnětí svobody ve věznici v Subenu, kromě jiného za těžké krádeže.

V Riedu se zodpovídá z oživování nacismu. Na sociálních sítích se v srpnu objevila jeho fotografie, na které drží talíř s více palačinkami a směje se do kamery. Na palačince nahoře je namalován hnědou čokoládovou polevou hákový kříž.

Vysvětloval, že v Subenu jednou týdně pekli palačinky a jeho to moc bavilo. Hákový kříž prý ale nemaloval a nacistou rozhodně není. Kdo fotku udělal na mobilu, už neví. Snímků prý bylo asi patnáct s různými motivy a všechny byly rozeslány různým lidem. Motiv hákového kříže pro něho nemá žádný význam, o nacismus se nikdy zvlášť nezajímal. “Samozřejmě vehementně odmítám věci, které se tenkrát staly, lituji toho,” prohlašoval. Vyfotografování s palačinkou s háknkrajcem vysvětlit neumí, byl to prý pro něho normální obrázek.

Když mu soudce předeslal, že na fotografii vypadá velice šťastně, uvedl: “Já jsem veselá osoba. Toho dne jsme trávili společně, vařili a sportovali, byl jsem spokojený…”

Laická porota ho poměrem hlasů 5:3 uznala vinným, dostal 20 měsíců částečně podmíněně. O něco ale bude v Subenu déle…

Rakousko pořád láká

Loni odhalili v Rakousku 21 641 ilegálně přicestovaných osob, o dvanáct procent víc než předloni a asi o 400 víc než v roce 2018. “Pořád je to méně než v letech 2012 až 2017, kdy v zemi zadrželi daleko víc migrantů – nejvíc přes 94 000 v roce 2015,” píší OÖN.

Lidí převedených pašeráky bylo loni 4842, skoro dvakrát víc než v roce 2019. Odhaleno bylo 311 převaděčů, o 69 víc než předloni. 60 jich bylo ze Sýrie, 37 z Rakouska, 28 z Iráku, 22 z Rumunska a 18 z Turecka.

Hasiči se namakali

Průměrně desetkrát za den loni vyjížděli profesionální hasiči v Linci – měli 3463 nasazení. Předloni jich bylo víc, 4275, ale tentokrát jim práci ztěžovala korona.

186 mužů složky absolvovalo 2174 technických nasazení a 1289 požárních. Hasili 411 požárů, což bylo o pětinu víc než rok předtím. Ohně zasáhly 115 budov a 24 vozidel, 91krát hořel odpad. 638 hlásičů ohně vyvolalo 803 poplachy.

Při technických zásazích hasiči mimo jiné zachraňovali 588 osob, z nich 174 z výtahů a 17 po dopravních nehodách. S podezřením na nehodu otevřeli 350 bytů. 537 zásahů se týkalo zvířat, od jejich zachraňování po odstraňování včel, vos a čmeláků.

Našli bombičku

Orsiniho bomba…Zdroj: Deník/OÖN

V Muzeu Komorního dvora ve Gmundenu našel v únoru ředitel Johannes Weidinger (na snímku) při prohlídce starších nálezů na půdě Pepöckova domu záhadný granát, píší OÖN.

“Železné vejce vypadá jako námořní mina velikosti pěsti – dnes by se taky dalo říci, že jako nadrozměrný koronavir,” uvedl list. Nález zkoumala policie a odminovací experti armády. Konečné slovo měl vojenský specialista. Něco takového neměl v ruce třicet let, je to prý nejspíš vzácný kousek pro muzeum – a je “nevinný”, protože je prázdný.

Je to tzv. Orsiniho bomba, předchůdce ručních granátů, kterou opakovaně nasazovali anarchisté a teroristé od poloviny 19. století. Felice Orsini, italský revolucionář a terorista, bombu vyvinul koncem roku 1857 a sám ji také jako první použil. S komplici hodili tři tyto granáty 14. ledna 1868 na císaře Napoleona III., když jel do opery. On a jeho manželka zůstali bez úhony, ale bylo osm mrtvých a 142 zraněných, mezi nimi Orsini. “Nálezy dokládají, že bomby tohoto typu užívala také konfederace za americké občanské války,” uvádí list.

Fungování granátů popisuje tak, že každý z trnů pláště obsahoval výbušný rtuťnatý fulminát. Ten při nárazu inicioval střelný prach v těle bomby.

Kromě gmundenského kusu existuje v Rakousku už jen jeden další, ve sbírce císaře Františka Josefa I. v uměleckém muzeu ve Vídni.