Jména dostávají hospodářská zvířata ve velkochovech jen výjimečně. V Květušíně mají nyní ve stádu krav masného plemene simentál tři sestry: Kazi, Tetu a Libuši. Výjimečné jsou tím, že jsou to trojčata. Narození trojčat telat je v zemědělství událost. „A ještě aby byla všechna takto zdravá, to není běžné,“ potvrdil českokrumlovský veterinář Jiří Bicek. „Za takových patnáct let zpátky to nepamatuji.“



Podobně jsou na tom pracovníci Zemědělské správy Květušín, která je součástí Vojenských lesů a statků, s. p., divize Horní Planá. „Ptala jsem se lidí, kteří tu dělají už třicet let, a trojčata ve stáji tu ještě nezažili,“ přitakala také zootechnička Petra Nevřelová.



Telátka se narodila před čtrnácti dny v nově vybudované prostorné stáji, kde se volně pohybují a odpočívají další matky s telaty. Mnohé z nich pečují o dvojčata. „Letos se nám daří. Dvojčat máme dvojnásobně víc než v minulých letech – a teď k nim přibyla i trojčata,“ usmívá se Petra Nevřelová.



Porod probíhal bez komplikací. Ráno si ošetřovatelé všimli jednoho čerstvě narozeného telátka a viděli, že brzy na svět přijde další. Jenomže pak matka ulehla znovu a na svět přišlo naprosto přirozenou cestou bez pomoci i třetí tele. Jména jim přisoudila zootechnička Petra. „Dala jsem jim jména Kazi, Teta, Libuše. Tak nějak mě to napadlo, když to jsou tři sestry,“ smála se. Matka trojčata zvládá dobře, mléka pro ně má dost, takže zatím není třeba je ani přikrmovat.