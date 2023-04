Peklo, které žena se svým životním partnerem prožívala, si jen málokdo umí představit. Muž ji měl minimálně od roku 2010 fyzicky napadat. „Mlátil ji pěstmi do hlavy a krku, kopal do ní. Skopl ji ze schodů, opakovaně ji natlačil do rohu, kde ji jednou rukou držel a druhou bil, a to do hlavy,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Senior měl manželku kromě toho velmi vulgárně urážet, a to i před jejich dětmi, a ponižovat ji. Ignoroval také její zdravotní potíže a přes zákaz lékařů ji nutil vykonávat některé činnosti. K surovému útoku stačila i naprosto banální záminka, třeba že pověsila obraz jinak, než si představoval on. Někdy musela se zraněními vyhledat lékaře. Útoky se přitom stupňovaly, poslední roky ji slovně napadal denně, fyzicky až třikrát týdně. „Jeho zuřivost se stupňovala,“ potvrdila policistům seniorka, na níž se soužití s tyranským manželem výrazně psychicky podepsalo. Podle znalců mimo jiné vykazovala projevy typické pro syndrom týrané ženy, jako jsou naučená bezmocnost, sebezničující zvládací strategie, popírání viny útočníka či odmítání pomoci.

Zkoumání byl podroben i důchodce, jenž se měl násilí na partnerce dopustit. Podle znalců sice netrpí žádnou duševní chorobou, ale na místě by podle nich byla psychiatrická ambulantní léčba, neboť bez ní by jeho pobyt na svobodě mohl být nebezpečný. Mohl by totiž své jednání, kvůli němuž stane před soudem, zopakovat.

U Okresního soudu v Klatovech již byl přidělen spis konkrétnímu soudci, termín hlavního líčení ale zatím nebyl stanoven.

Předloni řešili policisté v Plzeňském kraji patnáct případů týrání osoby ve společném obydlí, vloni čtrnáct a letos za první dva měsíce už čtyři.