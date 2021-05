Kousek od kaplického náměstí, v Masné ulici, se nachází jeden z nejstarších domů tohoto města. Zdobí ho hezká číslovka 200, a když se jeho majitelé rozhodli pro úpravu, uvažovali původně, že si jej nechají pouze k soukromým účelům. Interiér je ale tak hezký a zajímavý, že svůj záměr změnili. A tak zde v adventním čase roku 2016 začala fungovat kavárna Kap Café. "Původně mne ani ve snu nenapadlo, že by zde kavárna mohla být. Ta souvislost vznikla tak, že tento dům je památkově chráněným objektem a nějak nám bylo líto neukázat jeho krásu a vyjímečnost i dalším lidem. A když jsme přemýšleli, jak ho zpřístupnit, zrodil se nápad tady otevřít malou kavárnu, " říká Jitka Svobodová.



Jitka je původním povoláním učitelka a ve srovnání se zařizováním všeho kolem provozu se měla prý ve školství jako v bavlnce. O podnikání neměla páru, nikdy neměla na starosti personál, zařizování a spoustu dalších věcí spojených s

plynulým chodem kavárny. Ale když už se do toho jednou vrhla, chtěla to úspěšně dotáhnout. První půlrok byl pro ni hodně psychicky i fyzicky náročný. "Můj muž jako kaplickým patriotem, proto chtěl prioritně vybudovat něco, co by se kapličáků týkalo a bylo pro ně určené," uvádí. A záměr se povedl, návštěvníci byli a jsou hlavně z řad místních, jsou to převážně ženy a dalo by se tedy říci, že je to hlavně kavárna dámská.

Jitka měla ze začátku i jinou představu ohledně nabízeného sortimentu, vše se vyvíjelo a na určitou cestu ji dovedli sami zákazníci. Pyšní jsou třeba na vlastní směs kávy a další karta, na kterou vsadila hned zpočátku, byla nabídka bezlepkových zákusků. A to se ukázalo jako velmi dobrý tah. Nejen, že jsou opravdu vynikající a žádané, ale už dva roky za sebou získaly nejvyšší ocenění ve své kategorii v regionální soutěži Chutná hezky jihočesky. V roce 2019 ocenění získal bezlepkový čokoládový minizákusek s likérem a v loňském roce pak bezlepkový minizákusek Brusel. "Ten záměr jsem měla hned. Já sama mám alergii na lepek, a tak dobře vím, jaké to je, když si kamarádky dají zákusek a vy na ně mlsně koukáte. Proto jsem velmi ráda, že si je zákaznící oblíbili. Díky oceněním jsme se více dostali do podvědomí nejen místních, ale i lidí z okolí. Někteří zákazníci dokonce cíleně přijíždějí vítězné zákusky ochutnat," vysvětluje Jitka.

Na malém dvorku kavárny v létě pořádají koncerty a divadla v rámci projektu Kaplické hudební a divadelní léto. V covidové době funguje Kap Café díky výdejnímu okénku, sortiment se přizpůsobuje zájmu zákazníků, kterým jsou zaměstnanci kavárny vděční za podporu. Daří se dělat také zákusky a dorty na objednávku a všichni věří, že brzy buse zase kavárna fungovat naplno.

Víra v lepší zítřky a návrat k plnému fungování byl vlastně důvod, proč Jitka přijala nabídku majitelky kaplického Zahradního centra Mostky vybudovat malou pobočku Kap Café právě uprostřed zahradnictví. "Zahájíme tam provoz v květnových dnech a a budeme součástí farmářského prostoru. Nabídka nebude tak velká jako v Masné ulici, ale určitě zde bude naše káva, limonády, čaje, víno a samozřejmě naše zákusky. Pro oba provozy máme novinku jedlý kelímek na kávu. Na známé i nové zákazníky se už moc těšíme a rádi budeme reagovat na jejich přání, "uzavírá Jitka Svobodová.