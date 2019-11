Linec - Za 36 zemí OECD má Rakousko třetí nejvyšší důchody v porovnání s posledními výdělky, napsal Volksblatt.

Tabulka srovnává výši penzí mužů s mediálním příjmem (polovina obyvatel bere míň, polovina víc), kteří začali vydělávat ve 22 letech a do důchodu šli v zákonném věku (v Rakousku 65 let). V Rakousku za těchto okolností berou v průměru 76,5 procenta posledního platu. Víc mají v Itálii - 79,5 % (důchodová hranice 71 let) a v Lucembursku – 78,8 % (62 let). V zemích na konci žebříčku důchody nedosahují ani 30 % posledních platů (Irsko, Litevsko, Mexiko, Polsko a Británie). Pod průměrem OECD 49 % je i Německo (39,8 %).