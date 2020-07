Pro výrobu chipsů jsou třeba brambory, koření, olej a sůl, ale v procesu důležitou roli hraje právě i voda. Její spotřeba v choustnickém provozu je průměrně 15 metrů krychlových na tunu vyrobených chipsů.

Jak přiblížil ředitel místní továrny firmy Intersnack Miloš Cikrt, brambory se před smažením musí nakrájet a upravit. „Všechny tyto procesy se dělají ve vodě, protože kvůli obsahu škrobů a cukrů mají takovou vlastnost, že hnědnou,“ upřesnil s tím, že voda je důležitou součástí procesu.

STUDNY NESTAČÍ

Spotřeba vody je dle jeho slov vysoká. „Proto také již použitou vodou čistíme a znovu využíváme k praní a škrábání brambor. Spotřebu vody snížit nelze, protože by se to podepsalo na kvalitě produkce. Řeku na Choustníku bohužel nemáme, obec sice má vodovod a ten by nepokryl naše potřeby,“ popsal aktuální situaci.

V choustnickém pobočce firmy Intersnack vyrábí zaměstnanci na dvou linkách tradiční české brambůrky Bohemia a na třetí křupavé snacky různých tvarů například Pom-Bär.

Společnost vodu čerpá z vlastních studen. „Zdroje však dochází kvůli několikátému suchu,“ upozornil s tím, že 30 procent vody dováží kamiony z Tábora.

V současnosti dováží vodu tři najaté cisterny. „Když je to nutné jezdí i v noci. Je to nákladné a neekologické, ale jiný způsob jsme zatím nenašli,“ popsal Miloš Cikrt. Čtvrtým rokem na patnáctikilometrovém úseku pendluje řidič Miloš Černý. „Každý ze dvou řidičů udělá za směnu čtyři až šest koleček. Jedno kolečko: tedy čerpání, vypouštění a cesta vychází asi na dvě hodiny,“ vysvětlil, že cisterna pojme 30 krychlových metrů vody.

Výrobce oblíbených českých chipsů proto již třetím rokem chystá projekt na výstavbu potrubí. „Začali jsme jednat s Jihočeským vodárenským svazem, zjistili jsme, že v Košicích je vodovod napojený přímo na římovskou přehradu,“ podotkl Miloš Cikrt s tím, že dle odborníků je tam vody dost na 100 let. ¨

OBCE DOSTANOU ODBOČKY

S výstavbou museli souhlasit všichni majitelé pozemků, dostali územní i stavební povolení, a tak se vodovod začne stavět na podzim. „Trasa není úplně přímá, většinou povede přes obecní pozemky, první práce bychom mohli zahájit již v září,“ vysvětlil ředitel provozu s tím, že obcím připraví odbočky. „Bude to i se stavební přípravou, aby se mohly v budoucnu napojit také,“ popsal.

Krátošický starosta František Zíma považuje výstavbu za přínos. „V obci vodovod nemáme, tak budeme jen rádi,“ dodal s tím, že stavba na chod obce mít vliv nebude. Podobně smýšlí i choustnický starosta Jan Kubart. „Uvítáme přípojku v místních částech, kde není obecní vodovod připojen, chod obce nebude narušen,“ okomentoval chystaný projekt.

KOMBINACE METOD

V současné době se vybírá stavitel. „Ten by měl být znám do konce července,“ upřesnil Miloš Cikrt s tím, že stavba bude trvat asi rok. Metody výkopů jsou dle jeho slov různé. „Více jak polovina trasy vznikne tzv. pluhováním, to je speciální technologie, kvůli které přivezou stroj z Rakouska. Technicky ryje asi metr hluboko a rovnou umisťuje již připravené potrubí a zakrývá ho zeminou,“ popsal unikátní technologii. Někde budou protlaky a někde klasické výkopy. „Půjde o kombinaci několika metod,“ uzavřel.

Kamion s cisternou na převoz vody má obsah 30 metrů krychlových. Vodu čerpá z hasičského hydrantu po dohodě s Čevakem přibližně 45 minut. Cesta do Choustníku kamionu trvá asi 30 minut. Na místě vypouští vodu kolem 25 minut do dvou zásobních nádrží, podnik Intersnack disponuje také úpravnou vody.