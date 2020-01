Se čtyřmi kamarády, absolventy různých uměleckých vysokých škol, vymysleli cestovat v sajdkárách. Nejprve si ovšem museli udělat řidičáky na motocykly. Naučit se opravovat staré Ural-650 chtěli nechat až „naživo“. První příležitost měli už po 25 z naplánovaných 43 000 kilometrů, a bylo jim jasné, že poruch budou desítky. Nakonec jich bylo 972. Vždycky je řešili s pomocí místních lidí.

Kontakty s nimi byly vesměs pozitivní, ale v Kazachstánu se dostali dokonce před soud. Při vjezdu nebyly jejich pasy správně orazítkovány, a to se ukázalo být problémem… Zimy, během kterých nemohli cestovat, strávili v Gruzii a v Kanadě. Času využili k přivýdělku trošky peněz na režii.

Na cestě byli dva a půl roku. „Zadaný cíl New York byl často vedlejší. Daleko důležitější bylo dožít do další etapy a ve zdraví ji přečkat,“ říká Anne Knödler. Nasbírali obrovské dojmy – Sibiř, Aljaška, ty je „braly“, i když třeba na Yukonu pocítili, jak moc jsou odkázáni sami na sebe, že jim nikdo jiný nepomůže, když v těch krajinách nikdo ani nežije…, vzpomíná.

Nakonec ve zdraví dojeli i do New Yorku, a sajdkáry, které je tam dovezly, mají pořád v garáži v Halle a příležitostně si na nich vyjíždějí. Pořád spolu, teď ale navíc s partnery a dětmi. A po Evropě šíří své zážitky na besedách s videozáznamy a fotografiemi. V úterý 21. ledna budou v kině v Lenzingu, ve středu v Kirchdorfu a ve čtvrtek v City kinu ve Steyru, vždy od 19.30. Víc informací na leavinghomefunktion.com.

Foto: Deník/repro OÖN/leavinghomefunktion

Dražší věčný spánek

Linecké hřbitovy po 24 letech zdražily roční poplatek za hrobové místo – ze 48 na 70 eur, píší OÖN. Společnost Linz AG to odůvodňuje především vylepšením infrastruktury – osvětlením, lavičkami, novými studnami a WC. „Také cestičky musejí být udržovány a rozšiřovány,“ říká mluvčí David Hollig. Škody nadělal kůrovec… V průměru rodina platí za místo 50 až 60 eur ročně, podle polohy, a nejvýhodnější tarif je dál kolem 25 eur. Správa vyšla klientům v tom, že nemusejí platit nájem místa na deset let dopředu, ale mohou tak činit ročně. Každoročně lze také smlouvu vypovědět. Již uzavřené desetileté nájmy nezdražují. OÖN dodávají, že desetiletý nájem hřbitovního místa v Salcburku stojí kolem 434 eur, ve Štýrském Hradci 365.

75 let od pochodu smrti

Linecký deník OÖN připomněl 75 let akce, kterou SS a NSDAP cynicky nazvaly „evakuací“, ale lid dotčených krajin ji rychle označil za pochody smrti. 27. ledna 1945, den osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, si připomínáme jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Rudá armáda byla v tu dobu při ofenzívě proti wehrmachtu už jen asi 70 kilometrů od Osvětimi. Pro Himmlerovy SS tím nastal „případ A“, od léta 1944 připravované vyklizení nejdůležitějších lágrů a jejich vedlejších míst s přemístěním vyhladovělých a většinou nemocných zajatců na západ, píše linecký deník.

Už měsíce předtím byli do Německa dopraveni ještě alespoň trochu schopní vězni z Osvětimi a vedlejších táborů, aby tam jako otroci práce dělali v říšském zbrojním průmyslu. Více než 60 000 lidí už bylo odtransportováno, když na zhruba stejný počet dopadl „plán A“ - v mrazu, v hadrech a prakticky bez proviantu museli pochodovat k nádražím v Gliwicích nebo ve Vladislavi. Odtud je odváželi v otevřených nákladních vagonech. Kdo cestu nestíhal, byl zastřelen nebo ubit pažbami, líčí OÖN.

Jedním z hlavních cílů byl lágr Mauthausen a jeho vedlejší tábory. Do května sem přišlo 25 000 nových vězňů z Osvětimi-Birkenau a dalších koncentráků. Když Sověti byli koncem března už ve východním Rakousku, stahovala SS vězně do Gusenu, Ebensee a Steyru. Opět se tak dělo vražednými pochody, pokračují OÖN. Pověstný byl tragický pochod tisíců maďarských Židů, kteří byli hnáni pěšky ze stavby říšského obranného valu na jihu Burgenlandska do Mauthausenu a ještě dál do záchytného tábora v Gunskirchenu. „Stovky zahynuly během pochodu, mnoho později na následky,“ uvádí list.

Připomíná, že obrazy hrůzy zachytily četné zprávy obyvatel, farní kroniky či výpovědi svědků z míst na trase pochodů, a to i o většinou marné snaze domácích lidí vězňům pomoci. Jejich smrt SS naplánovala předem, a kdo chtěl hladovějícím podstrčit trochu jídla, tomu hrozilo zastřelení. „Ale byli také lidé, kteří vězně zabíjeli nebo při tom strážím pomáhali, třeba při jejich útěcích,“ dodává otevřeně linecký deník.

Ilustrační foto: Deník/repro Pamětní místo Mauthausen

Rekordně lékařů v Bavorsku

Počet lékařů v Bavorsku loni stoupl na rekordních 86 696, což je o 2,4 procenta víc než předloni. Za poslední desetiletí přibylo klinikám 34,6 procenta lékařů, praxím 15,4 procenta, píše PNP. „Podle zemské Lékařské komory ale nárůst dál nestačí k dosažení optimálního zabezpečení zdraví, protože s růstem průměrného věku obyvatel roste i potřeba medicínské péče,“ řekl místopředseda komory Andreas Botzlar. Kromě toho značně stoupl počet lékařů pracujících jen na částečné úvazky. Komora proto požaduje rozšířit kapacitu vysokých škol.

Linec je lákavým cílem

Rok 2019 přinesl lineckému turismu nový rekord, píší OÖN. Lidé tu strávili 934 944 nocí, meziročně o 112 513 víc. Před deseti lety to bylo jen 738 555 přenocování. Z jiných míst Rakouska přicestovalo do Lince 462 113 nocležníků (předloni 408 074), nejvíc z Vídně (120 000). Němců tady bylo 180 303, Číňané na druhém místě vytlačili se 30 924 přespáními Italy. Ročně do města na Dunaji zavítá kolem 300 000 turistů na lodích.

Čilá pořádková služba

Linecká pořádková služba strávila loni při 24 324 akcích na ulicích na 50 000 hodin, píší OÖN. Předloni bylo zásahů 22 221, tedy o 9,5 procenta méně. Denně to v uplynulém roce bylo průměrně 70 jednání, většinou při kontrole parkování v krátkodobých zónách. Přestupků při tom bylo zjištěno 14 015. 1682krát stáli řidiči na zakázaných místech. Strážníci pomohli občanům radou ve 4852 případech. I díky jejich hlídkování poklesl počet ilegálního žebrání na 920.

Přestupků proti pravidlům držení psů bylo loni 1302. Napomenuto za jejich znečisťování chodníků a veřejných prostor bylo 421 majitelů psů. Stráž kontrolovala 254 pouličních umělců. 185krát zasáhla proti ilegálním skládkám.

Dvanáct let za týrání žen

Okresní soud v Mnichově odsoudil v pondělí k jedenácti letům vězení informatika z Würzburgu za třináct pokusů vražd, zaznamenala PNP. Jak náš web už uvedl, vydával se za lékaře a vedl dívky a mladé ženy internetovými chaty k vystavování se elektrickým výbojům, které je i ohrožovaly na životě. Tvrdil jim, že se účastní vědeckých studií, a podle obžaloby jim za to platil. Soud ho také poslal do ústavního léčení. Podle pasovského listu se ho rozsudek očividně nedotkl, jeho matka, jeho zákonná zástupkyně, byla zjevně otřesena. Původně byl muž obviněn z 88 pokusů o vraždu, ale soud řadu případů překvalifikoval na ublížení na zdraví. Pachatel jednal v sexuální úchylce. Obzvlášť přitěžující byly podle senátu případy, ve kterých vedl své oběti k přikládání si kovových předmětů pod proudem ke spánkům, což znamenalo, že elektrické výboje procházely mozkem, uvedl předseda senátu. Poškozené při tom trpěly silnými bolestmi.

Na snímku je konstrukce jedné z aparatur obžalovaného. Foto Deník/PNP/policejní prezídium Sever