Pasov - Zatím co děti z mateřské školy ve Spiegelau hledaly velikonoční vajíčka, která pro ně ukryli přátelé z domova seniorů Rosenium, „ukuly" jejich učitelky plán – odcizit důchodcům májku, píše PNP.

Školka nese seniorům zpátky májku. | Foto: Denk/repro PNP

V noci na pátek pro ni došly a druhý den ráno měly pro své svěřence úkol – donést ji do Rosenia zpátky. „Po krátkém vysvětlení zvyku se pilně zapojili všichni kluci a děvčata a strom majitelům donesli," uvádí pasovský deník. „Samozřejmě nesmělo chybět ,výkupné´, a tak se malí nosiči mohli před zpáteční cestou do školky posilnit." Senioři pak mohli konečně bez starostí svou májku začít zdobit…, dodává list.

Příjmy z mýta stouply

Příjmy státního dálničního holdingu Asfinag se 2700 zaměstnanci se loni zvýšily o 3,2 procenta na 1,92 miliardy eur, píše linecký deník Volksblatt. Provoz osobních automobilů vynesl 645 milionů, meziročně +6,3 procenta. Celkový silný nárůst je zčásti důsledkem znovuotevření Arlberského tunelu začátkem října po dokončení bezpečnostních úprav, řekl šéf firmy Klaus Schierhackl.

U kamionové dopravy se příjmy z mýta zvedly o 1,7 procenta na 1,27 miliardy eur. 60 procent tržeb bylo od vozidel s cizí poznávací značkou.

Asfinag, který se financuje téměř výlučně z mýta, měl loni přebytek 615 milionů eur, z nichž sto milionů bylo odvedeno jako dividenda státu. 907 milionů šlo na výstavbu a údržbu dálnic a rychlostních silnic, o 128 milionů se snížil dluh firmy, který je nyní 111,6 miliardy. Do roku 2022 chce společnost investovat 7,8 miliardy.

Nechutné kalhotky?



Rakouská rada pro reklamu požaduje od firmy Palmers okamžité zastavení kampaně „velikonočních kalhotek", případně změnu formy jejího obsahu, napsaly linecké OÖN. „Zobrazené modely jsou inscenovány sexualizovaným a důstojnost snižujícím způsobem, připomínají nezletilé a slouží čistě jen k upoutání pozornosti," uvedla rada. Téma si podle ní zahrává se souvislostmi, které jsou nepřípustné ani u reklamy spodního prádla. Odhlédnuto od nedůstojné prezentace „vypadají modelky velmi mladě a už jen svou stavbou těla vyvolávají dojmem dětskosti". Rada dospěla k závěru, že tato reklama propaguje nerealistický obraz těla mladých žen a má být k ochraně mladistvých zastavena. „Celkově je redukcí velmi mladě vypadajících zobrazených dívek na pouhá těla a sexualitu," cituje list závěr rady.

„Běžel" maraton po čtyřech





Také OÖN zaznamenaly sobotní „doběh" posledního startujícího na Londýnském maratonu, který odstartoval v neděli 23. dubna v 10:34 hodiny. Městský policista Tom Harrison (41) dokončil trať 42,195 kilometru v sobotu 29. dubna v 11:45. Urazil ji „po čtyřech" a v kostýmu gorily, uvádí linecký list. Chtěl tím vyvolat dárcovskou akci k záchraně ohroženého druhu těchto primátů. Výtěžek půjde The Gorilla Organization. V neděli dopoledne zaznamenala webová stránka www.justgiving.com už 32 237 liber.

Harrison denně zdolával po rukou a kolenou čtyři a půl míle, vždy zhruba za deset až dvanáct hodin. „První dva dny jsem sklízel divné pohledy, ale pak mi začali tleskat," řekl. Protože mu v poloze „batolete" chyběl rozhled, lidé ho navigovali. Noci trávil u přátel po trase.

Na hřiště s vysavači





K nekonvenčnímu opatření přistoupilo vedení fotbalového klubu FC Ruderting v okrese Pasov, aby mohli jeho fotbalisté v sobotu absolvovat zápas okresní soutěže proti FC Egging navzdory trvalému dešti posledních dnů. „Na návrh místopředsedy představenstva Roberta Hackla vyrazili vedoucí oddílu Patrick Madl, hráči a funkcionáři v deset hodin na promočené travnaté hřiště se dvěma vysavači – a s úspěchem: odčerpali na 1500 litrů vody a kolečky ji vyvezli," píše PNP. Ostatní dokončilo odpolední sluníčko, takže v 17 hodin mohlo utkání začít.

Jak náš list vyhledal, přihlíželo mu 120 diváků a nedopadlo pro domácí dobře – prohráli 1:4…

Umělci ke Dni svobody tisku



Také česká média už dávají občas k dispozici své titulní stránky movitým inzerentům. V Německu ale ve středu nepůjde „o kšeft". Německý svaz vydavatelů dal všem svým členům k dispozici zvláštní první stránku. Tu k Mezinárodnímu dni tisku vytvořila Yoko Ono (84), americká mírová aktivistka a umělkyně performance, vdova po Johnu Lennonovi. Na velkou plochu napsala rukou své poselství volající po svobodě: „free you, free me, free us, free them".

Ředitel unie Dietmar Wolf zdůraznil, že téma svobody názoru a tisku je nyní diskutováno intenzivně jako už dlouho ne. Útoků na ně „v cíleném zájmu otřást důvěrou veřejnosti k obsáhlým a pravdivým informacím médií prostřednictvím fake news v sociálních sítích a výtek údajným ,lžinovinám´ přibývá", řekl.



Loni tuto speciální stránku připravil pro německé vydavatele čínský umělec Ai Weiwei, tehdy působící jako hostující profesor na berlínské univerzitě umění. Jeho obraz Zlatý věk (snímek dole) tvoří žalářní mříže z pout, twitterovští ptáčci, střežící kamery atd. Návrh použilo na sto německých novin.