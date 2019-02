Pasov - Od vypuknutí tularemie neboli zaječí nemoci o Všech svatých v okrese Schwandorf zaznamenal okresní úřad další případ onemocnění, píše PNP. „Infikoval se také obchodník, který se zvířaty pracoval,“ potvrdil mluvčí úřadu. Počet lidí, kteří se po honu nemocí nakazili, tak dosáhl deseti.

Podle úřadu bylo loni v celé spolkové republice jen třináct případů výskytu nákazy, která zasáhla celkově sedmnáct lidí. Nakazilo se jen třináct osob. První letošní postižení se přihlásili 4. listopadu na klinice v Ambergu, protože domácí lékaři měli ten den volno. Ukázalo se, že nemocní museli mít něco společného s lovem. Osm myslivců se nakazilo při honu v Nabburgu (okr. Schwaldorf) 27. října. Střelili osm zajíců, ze kterých jeden mohl skupinu nakazit při vyvrhování nebo balení. Devátý muž, který přišel na kliniku minulé úterý, se zřejmě nakazil od svého psa. Všichni zasažení už mohli izolační stanici zase opustit. Ve čtvrtek jim zemský úřad pro zdravotnictví a potravinovou bezpečnost v Erlangenu potvrdil, že se skutečně jednalo s velkou pravděpodobností o tularemii. U lidí je těžko poznatelná, protože symptomy se podobá silné chřipce. Rychle odhalenou lze ale dobře zaléčit.

Striptýz na bále má dozvuky

K vystoupení profesionální striptérky Micaely Schäferové (34), pozvané plesovým výborem žáků, na maturitním bále vyšší odborné školy ve Welsu (Deník informoval) řekl ředitel pro vzdělávání zemské školní rady Alfred Klampfer, že si vyžádali podrobnější zprávu a věc s organizátory proberou. Upozornil, že bál nebyl akcí školy a Schäferovou pozval plesový výbor. „Vycházíme ale z toho, že ředitelství má na své žáky jistý vliv,“ dodal. Každopádně pošlou na všechny školy k organizaci bálů informaci. „Moc radosti z této věci samozřejmě nemáme. Představuji si jinou reklamu školy. Tohle nepřispívá ke zvyšování počtu žákyň na školách.“

Zástupce předsedy rodičovského sdružení Helge Hosiner má vystoupení striptérky na bálu za nevhodné, ale organizovali jej maturanti a když si mysleli, že něco takového potřebují, bylo to jejich rozhodnutí. Je jim osmnáct nebo devatenáct, jsou plnoletí, řekl. O důsledcích musí rozhodnout vedení školy.

Předseda plesového výboru student chemie Benjamin Bansal řekl deníku OÖN, že chtěli v první řadě „polarizovat“. Schäferová vystoupila ve vedlejším sále kolem 1:45 hodiny. „Co já vím, nebyli přítomni skoro žádní rodiče, a ti, kteří u toho byli, shledali všechno v pohodě. To vím ale z doslechu, já jsem vystoupení neviděl,“ dodal.

Za elektřinu nedluží

Distributoři elektřiny v Bavorsku loni asi 35 000krát „odstřihli“ přívod ze sítě kvůli nezaplaceným účtům, napsala PNP. Bylo to 0,46 procenta domácností vybavených měrnými hodinami. Poctivějšími odběrateli byli v Německu jen občané Bádenska-Württemberska, kterých včas nezaplatilo jen 0,36 procenta. K placení se nejvíc neměli v Brémách (1,06 procenta). Celospolkový průměr byl 0,66 procenta. „Než dodavatel dodávku domácnosti přeruší, musí zákazníkovi zaslat upomínku s touto hrozbou. Když nezaplatí do čtyř týdnů, oznámí mu přerušení dodávky, a za další tři dny může energetický podník ,šťávu´ odstavit. Ani to ale většinou není konečná, protože výpověď základního zásobování je možná jen za dalších podmínek,“ konstatuje list.