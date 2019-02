Jižní Čechy – Jihočeský spisovatel Hynek Klimek před nedávnem vydal další dětskou pohádkovou knihu. Pohádky divotvorné hory Javorník se zabývá opět nadpřirozenem.

„Některé pohádky a pověsti odtud jsem měl už ve strašidlářích, ale místní řekli, že zavzpomínají na další, o kterých se moc neví,“ vypráví autor.



Místní třeba „obnovili“ rybník a chtěli do něj vodníka. „Musel přijít na to, jak se na Javorník dostal,“ směje se Hynek Klimek. Některé příběhy tedy vymýšlel na přání lidí.



Zvláštní strašidlo, které však nevzniklo v jeho hlavě, a je opravdu místní, mu učarovalo. Jmenuje se Čumidlo. „Ptal jsem se, co dělá. A Čumidlo prý čumí. A to, když někdo dělá něco, co se dělat nemá,“ říká Hynek Klimek s tím, že musí být nepříjemné dělat něco nekalého, když víte, že vás někdo pozoruje. Strašidlo prý vypadá jako malý dráček. „Některé příběhy jsem neznal, byly kouzelné,“ říká Hynek Klimek.