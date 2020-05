Na majitele tam čekají karty do bankomatů, svazky klíčů, batohy, hodinky, prsteny, mobily, sedmnáct bicyklů… „Nedávno přinesl pracovník státních drah drahý laptop značky Dell. Převzala jej Sabine Übleisová a začala hledat vlastníka. Jak řekla listu, našli ho přes servisní číslo – byl to vysoce postavený IT-manažer, loni doma v Mexiku zvolený Business-Man-of-the-Year. Počítač byl v Mexiku ohlášen jako odcizený a nevysvětlitelným způsobem skončil ve vlaku mezi Vídní a Salcburkem, kde ho našel průvodčí. Nyní už podnikatel svůj PC zase má,“ uvádí list.

Při hledání majitelů nalezených klíčů odbor spolupracuje s výrobci a bytovými družstvy, a Übleisová připomíná, že je to sysifovská práce obesílat všechny firmy. Díky tomu ale mohli během pár dnů předat rolátor nalezený na náměstí těžce postižené seniorce – výrobce zjistili podle sériového čísla vozítka. Klíče a mobily jsou po roce uložení zlikvidovány. Cennosti a hotovost, o které se nikdo nepřihlásí, jsou pak předávány nálezcům.

Přehled všech nalezených věcí v celém Rakousku je na www.fundamt.gv.at. Na snímku Deníku/OÖN jsou pracovnice odboru zleva Claudia Schmucková, Nadine Ziomeková a Sabine Übleisová.

Mladý vrah…

Zdroj: Deník/OÖN

Vrchní zemský soud v Linci zamítl dovolání 18letého Afghánce Sabera A., který dostal 13,5 roku za vraždu 16leté přítelkyně v prosinci 2018 ve Steyru. Dívka se s ním chtěla zřejmě rozejít. V jejím dětském pokoji ji proto A. bodl nožem do zad. S mrtvou zůstal několik hodin a filmoval se s ní. Pak ji přikryl, zabarikádoval dveře a utekl oknem. Oběť našla matka o následující noci, Saber A. se po několika dnech přihlásil na policii ve Vídni a tvrdil, že šlo o nehodu. U soudů nevypovídal.

Kravám nelze zkrátit úvazek…

Prezidentka hornorakouské Agrární komory Michaela Langer-Weningerová volá po lepší spolupráci řetězce tvoření hodnot od sedláků přes supermarkety po konzumenty, píší OÖN. „Nemůžeme bohužel naše dojnice poslat na zkrácený úvazek, produkují pořád stejně,“ říká. Kritizuje slevové akce obchodu na dovezené produkty. „Jeden velký potravinářský řetězec prodával pět balení másla každé za 99 centů. Tak levné dovozy jsou nám políčkem do tváře,“ uvádí prezidentka.

Tlak na rakouské zemědělce zvýšila i koronová opatření – uzavření hotelů, gastronomie, kantýn a propad exportu způsobily propad obratu řady mlékáren až o 26 procent. V Horních Rakousích chová krávy na mléko ještě 6600 farem, ale neustále jich ubývá.

Maturitní zápletka

Kvůli koroně nová pravidla maturit by se brzy zase mohla změnit, píše linecký Volksblatt. Řada studentů totiž při zkouškách odevzdala prázdné papíry – při centrální zkoušce z němčiny v úterý například 30 z nich. Protože letos je poslední vysvědčení započítáváno k maturitě, nemůže žák, který měl alespoň trojku, propadnout. Ministr školství Heinz Faßmann teď říká, že bude třeba diskutovat, zda by v takových případech neměla být zavedena ústní kompenzační zkouška, pozměněna váha posledního připočítávaného vysvědčení nebo zdůraznění výsledku písemného maturitního testu. Pro letošní maturanty se ale už rozhodně nic nezmění.

Medu bude dost?

Podle zjištění Univerzity ve Štýrském Hradci včelstva přestála uplynulou zimu srovnatelně dobře, píše Volksblatt. Nepřežilo ji „jen“ 12,6 procenta. To patří k nejlepší třetině roků od 2007 – loni uhynulo 15,2 %, nejvíc v zimě 2014/15, tehdy 28,4 %, nejméně naopak 2015/16 – jen 8,1 %. Průzkumu se zúčastnilo více než 1500 včelařů, asi 5,5 procenta jejich celkového počtu. Dali univerzitě údaje o více než 30 000 přezimujících včelstev. Úhyn silně regionálně kolísal, ve Vídni byl například 20,1 %, ve Vorarlbersku jen 9,9 %.

Jak do chat?

Svaz alpských spolků Rakouska (VAVÖ) vypracoval pravidla pro letní sezonu horských chat, píše Volksblatt. Od 29. května tam bude přespání možné jen na objednávku. Turisté si musejí přinést spacáky a povlečení. Prostory nocleháren budou rozděleny, aby se hosté z různých rodin nemohli ve spánku vzájemně přiblížit nad povolenou hranici. Kde takové zábrany nebudou možné, musí být mezi návštěvníky dodržen odstup nejméně půldruhého metru. Povinné je i vybavení rouškami.

Co stojí korona

K „odpružení“ ekonomických dopadů koronové pandémie si Bavorsko vezme nové úvěry ve výši 3049 eura čistého na jednoho obyvatele, píše PNP. Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi je to nejvíc. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že jde jen o potvrzený kreditní rámec. Kolik bude skutečně čerpáno, ještě nelze říci, a dovozovat zátěž na jednoho občana je proto předčasné „a státního rozpočtu nehodné“, řekl mluvčí.

Za Bavorskem následují co do výše úvěrů na hlavu Brémy 1754 eur, Sasko 1473 a Severní Porýní-Vestfálsko 1393, v dalších zemích je to necelých 500 eur. Kreditů se zřekly Berlín a Durynsko. Průměr nového zadlužení v SRN na hlavu je 1876 eur.

Koronové přestupky

Od vyhlášení omezení vycházení v Bavorsku 21. března zaregistrovala policie do 25. května 57 502 přestupky spáchané 52 824 lidmi proti nařízením, píše PNP. Katalog pokut zahrnoval například za setkání lidí více než dvou domácností nebo za nenošení roušek 150 eur, pro podnikatele bez ochranných a hygienických opatření v provozovně 5000 eur apod. 44 553 případů se týkalo porušení omezení vycházení. Sankcí za pohyb bez roušek bylo 830, za porušení podmínek provozu podniků 658 atd. Spadají sem i tresty například holičům, kteří obsluhovali klienty v době, než to bylo oficiálně povoleno. Rozhodnutí o výši trestů a jejich vykonatelnosti rozhodují okresní úřady.

Lesní hřbitov roste

Zdroj: Deník/OÖN

Ve čtvrtém roce trvání byl při trvale rostoucí poptávce ve spolupráci s majitelem lesa Carlem Philipem Clamem rozšířen Lesní hřbitov v Klamu, píší OÖN. Více než 400 stromů od habrů přes mohutné duby, jedle či třešně po ořešáky, vesměs nejhezčí exempláře v areálu, bylo označeno čísly jako hrobová místa k volbě rodin pro uložení svých bližních, rozšířeno bylo i parkoviště návštěvníků. Prostor byl vybaven odpočinkovými lavicemi a přehledným plánkem místa. V sobotu 30. května od 16 hodin bude hřbitov, kde je možné získat strom nebo jiné místo k uložení nebožtíků, opět otevřen k prohlídkám. Popel zesnulých je ukládán v biologicky rozložitelných urnách umístěných ke kořenům stromů. 5,8 hektaru velký areál je součástí chráněného území Natura 2000. Foto: Deník/OÖN/ FriedWald.

„Sešrotoval“ možné důkazy

Zdroj: Deník/OÖN

Rakousko má nový politický skandálek, povýšení zaměstnance úřadu vlády, který po propuknutí aféry s nahrávkami dva roky staré údajně vyprovokované korupční akce proti vicekancléři a předsedovi FPÖ Heinzi-Christianu Strachemu nechal pod falešným jménem po zveřejnění úryvků zničit pět disků tajně natočeného videa. Strache si na něm na Ibize domlouval s domnělou rodinou ruského oligarchy podporu výměnou za zajištění státních zakázek. Kancléř Kurz poté ukončil vládní koalici se Svobodnou stranou Rakouska.

Dotyčný úředník, jehož trestní stíhání bylo v únoru zastaveno, zůstal na úřadu vlády a nyní byl povýšen na vedoucího referátu. FPÖ v tom vidí „odměnu“ od lidovců pro dotyčného „vykonavatele“. Do „komplotu“ strana zahrnuje i podezření z korupce, pro něž byl vyšetřován jeden z policistů činných v této věci, kandidát za lidovce v obecních volbách, který po zjištění sešrotování videa vrátil obviněnému úředníkovi jeho mobil a nezajistil jeho laptop v centrále ÖVP. Svobodní chtějí podle OÖN od Kurze vědět, za jaké služby byl tento pracovník odměněn a jakou kvalifikaci dosud vykazuje. Patrné je prý stranicko-partajně motivované obsazení funkce. Svobodným je podezřelé také, že ve spisu není jediná SMS od kancléře Kurze z častého kontaktu se Strachem, a mluví o „lidoveckém filtru na spolkové kriminálce“…

Právě na závěr prvního roku vyšetřování aféry prezentoval zvláštní útvar kriminálky svůj největší „úlovek“, pokračují čtvrteční OÖN. Zajistil kompletní 12,5hodinový videomateriál a osm hodin zvukových nahrávek akce. Při mezinárodním pátrání získal online fotografie oné „neteře oligarchů“, která na Ibize uvedla pod jménem Alyona Makarovová do videopasti Stracheho a předsedu poslaneckého klubu FPÖ Johanna Gudenuse. Podle znalců jde o Rusku hovořící bez akcentů. Srovnání databanky obdobných osob nic nepřineslo, policie proto její snímky s tetováží na zápěstí zveřejnila eventuálním svědkům z veřejnosti. Neznámou ženu viní z falšování dokumentů a zneužití obrazových a zvukových materiálů. „Po prvním shlédnutí videa by se dalo říci, že celý večer počínaje příjezdem Stracheho a Gudenuse byl nasnímán komplexně, bez přerušování,“ řekl šéf skupiny Dieter Csefan. Dalo by se prý ale vyloučit cizí financování i dílo tajných služeb – vycházejí z kriminálního spolčení, které nahrávku chtělo zobchodovat.

Materiál našla skupina údajně u jednoho známého Juliana H., který je pokládán za zosnovatele akce. Na zajištěných mikrozáznamech je i mobiliář vily, kde k setkání došlo, včetně kamery umístěné ve vypínači a mikrofonů skrytých v radiobudíku a v kravatě. K případu zatím justice vedla mimo jiné 55 domovních prohlídek, 259 výslechů, zatkla pět osob a zajistila 34 Terabytů dat. Vyšetřovací výbor parlamentu chce příští týden vyslechnout Gudenuse a Stracheho, strany dál požadují shlédnout kompletní videomateriál.

Strache na něm nabízí „volavce“ státní stavební zakázky, pokud „převezme“ jedny rakouské noviny a „vytáhne je na jedničku ve státě“. Na tiskovce nazval svá vystoupení „trapným“, za které prý zaplatil nejvyšší cenu, odstoupením z funkce místokancléře. Opakovaně ale odmítá údajnou korupci a myslí si, že mu k vyjádřením „pravděpodobně někdo ,pomohl´ ilegální substancí“. Němečtí soudní znalci ale už loni dospěli k názoru, že při zveřejněných pasážích nestál pod vlivem drogy, píší OÖN.

Strache odmítá zveřejnění kompletního záznamu, prý by mohl poškodit jiné politiky, o kterých na záběrech šíří zlé, neprověřené, ošklivé informace. Na Alyonu Makarovovou si prý pamatuje jen matně. Foto: Deník/OÖN/Bundeskriminalamt

Pošta bude odškodňovat

Německá pošta musí za opožděné dodání spěšného dopisu zaplatit náhradu škody 18 000 eur, píše PNP. Rozhodly tak soudy v Kölnu a Bonnu. Šlo o podání ženy, která chtěla v roce 2017 uplatnit u zaměstnavatele, jedné kliniky, nárok na více než 20 000 eur náhrady za dovolenou, kterou nemohla čerpat kvůli těhotenství a mateřské. Žádost musela podat písemně do 30. září 2017. Den předtím ji podala na poště k expresnímu dodání v sobotu. Zaplatila za to 23,80 eura. Dopis byl ale zaměstnavateli doručen až 4. října a ten její žádost zamítl. Pošta se hájila, že zásilku nemohla doručit, protože schránka kliniky nebyla označena. Soud ale řekl, že se doručovatel měl zeptat na nonstop obsazené bráně.

Omezí cizí firmy?

Rakouská ministryně hospodářství Margarete Schramböcková (ÖVP) navrhla zákon, který by domácí firmy chránil před převzetím zahraničními subjekty, napsaly OÖN. Povolovací povinnost ohlášení vstupu mají mít investoři ze třetích států od 25 procent podílu, v oblastech obrany, energie, digitální infrastruktury, vody, dat, vědy a výzkumu, léčiv a ochranných prostředků chce Rakousko zabránit investicím cizinců už od 10 procent. Podobnou kontrolu mají už podle ministryně i USA, Čína a chystá je i Evropská unie. Rakousko mohlo dosud přebírání subjektů cizími firmami „kontrolovat“ až po uzavření obchodu. Varovala, že Rakousko „nesmí být naivní“, investoři jsou v časech koronakrize na „nákupní túře“ a chtějí „lovit“ za levný peníz; jde prý o „výprodej Evropy“.