Popsala je do vydání z 29. října pod titulkem „Vyhnaní, sousedé a agenti v plavkách“. „Bylo to jedno nedělní odpoledne, kdy jsme všichni stáli na břehu kanálu, protože se proslechlo, že domy odsunutých v Německém Rychnově u Frymburka budou zničeny,“ vypráví v dokumentu Franz Gumpenberger (76). „Z našeho místa jsme mohli pozorovat, jak vojáci srovnávají se zemí hamr v Morau, domy postavené před osmi sty lety…“

O panu Gumpenbergerovi jsme zjistili, že vyrůstal na rodinném statku v St. Oswaldu. V mládí hrál v divadle a získával ceny v řečnických soutěžích, už jako gymnazista psal do regionálních novin. Vystudoval práva v Innsbrucku a byl soudcem ve Freistadtu a v dalších místech Mühlviertlu. Od roku 1984 spolupracoval s Rádiem Horní Rakousy, pro které moderoval na 3000 pořadů. Proslul jako „vlastivěd Mühlviertlu“, napsal o něm linecký list. Od loňského 29. prosince je na vlastní žádost v důchodu.

Jeho vzpomínání na železnou oponu jsme si chtěli přečíst i my a dát je dál, ale ukázalo se, že linecký deník, z něhož už 30 let přinášíme zprávy do rubriky „Co nám píší sousedé“, aktuálně prakticky veškerou publicistiku svých 100 redaktorů přenesl pod zpoplatněné digitální OÖNPlus, a k nim jsme se jako „cizinci“ nedostali ani ve stodenním grátis testování. Samotné vysílání ORF III se pak v Česku chytat nedá. Nejen „vyklízení“ majetků vyhnanců ze Šumavy tedy musíme oželet. Škoda, měli jsme "lepší" sousedy, ale chápeme…

Opravdu ostrá paní

Na tři roky do vězení poslal úřední soud v Pasově obchodnici z Grafenau, která je nyní v podmínce. „Není to poprvé, kdy se zodpovídá za zlo způsobené bývalému příteli, který se s ní rozešel,“ popisuje PNP. V roce 2015 zapálila jeho kabrio a natropila mu ještě další škody,“ uvádí list. „Oheň byl ve hře i tentokrát. Letos v březnu obžalovaná ve 23.30 hodiny zapálila vedlejší budovu usedlosti v Hutthurmu, ve které žijí rodiče a dědeček expřítele. Objekt shořel včetně zaparkovaných strojů, zahynulo nebo v panice uletělo navždy 95 holubů a dědeček ve snaze je zachránit si způsobil otravu kouřem, celkové škody podle žalobkyně dosáhly 75 000 eur…“ Rozsudek není pravomocný.