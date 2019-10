Hned ve čtvrtek vyhlásili chrobolští hasiči a vedení obce sbírku pro obec Lenora. "Prosíme o pomoc ve formě, dek, povlečení, malých elelktrických spotřebičů, hrnečků, talířů, drobného nádobí," vyzvala Michaela Karvánková z Chrobol na svém facebookovém profilu. V té chvíli se přidali Lheničtí z Elite gym. Věci ještě ve čtvrtek donesli lidé z Rohanova, ze Záhoří, z Miletínem, z Chrobol, z Leptače, z Lučenice.

Ze Lhenic pro změnu vypraví v neděli 6. října velké auto s věcmi. "Kdo můžete přispět, přivezte, prosím, během soboty věci do Elite Lhenice, odvezu je hromadně v neděli do Chrobol, když se toho sejde víc, tak přímo do Lenory. Děkujeme za podporu jménem Elite Lhenice," požádala Marie Müllerová ze Lhenic. Během soboty se jí podařilo naplnit dodávku věcmi. "Caravella je po střechu naplněna věcmi pro ty, kteří to v tuto chvíli potřebují! Ještě pár věcí při dobré vůli složíme, takže je možnost přivézt do Elite Lhenice věci během zitrejsiho (nedělního, pozn. red.) dopoledne. Pak už zbyde místo akorát tak pro řidiče," upřesnila v sobotu odpoledne.

Kdo by chtěl ještě pomoc, je možné věci odvézt do chrobolské klubovny hasičů v neděli 6. října od 17 do 18 hodin. Podrobnosti na https://www.facebook.com/michaela.karvankova.