České Budějovice – Jestli zvládnete měsíc nepít, zjistíte pomocí výzvy Suchej únor.

„Měsíc bez chlastu dělá divy!“ hlásí webová stránka výzvy Suchej únor.



Abstinování už v lednu nacvičuje Ivan Studený, ambasador akce. Uznává, že by si občas panáka dal. „Někdy by bodnul. Když jsem unavenej, mohl by mě nakopnout. Pomáhá mi také na trému,“ vysvětluje Ivan Studený, který si rád vychutná dobrý rum.



Ke kampani pořádanou Ligou otevřených mužů se dostal před čtyřmi lety přes ředitele ligy, psychologa Martina Járu. Dramaturg a dokumentarista Ivan Studený totiž připravoval dokument o pachatelích domácího násilí a zjistil, jak velkou roli v tom hraje právě alkohol. „Tenkrát jsem si poprvé položil otázku, co je to mužnost,“ vzpomíná.



Na Suchým únoru je mu sympatická snaha nabourat stereotyp, že současný mužský vzor je spojený s konzumací alkoholu. Vždyť i agent 007 nebo akční hrdinové „klopí“ jednu za druhou. „Na venkově u puberťáků to pořád funguje. Na zábavě jde o to, kdo víc vypije,“ myslí si Ivan Studený. Má ale dojem, že vnímání mužské identity se už ale přece jen lepší. „Dnes chlapi chodí i na mateřskou, chlap nemusí být drsoň nebo zápasník,“ říká. Že má Suchej únor, který se bude konat už po sedmé, smysl, si všímá i v hospodě. „Ve svém okolí vidím větší toleranci k abstinentům. Dřív to bylo téma, když někdo nepil, teď je to každému úplně jedno,“ má pocit Krumlovák.



Kampaň vedená v humorném duchu si nehraje na seriózní boj s alkoholismem, od toho tu jsou jiné instituce. Proč výzvu pořadatelé vyhlašují právě na únor? „To je fór. Jde o to, aby to bylo pro muže co nejvíce friendly a doba, kdy nebudou pít, byla co nejkratší,“ směje se ambasador.

Pití způsobuje

ze 100 % závislost na alkoholu

v 18 % sebevraždy

v 18 % úmrtí spojené s násilím

v 27 % dopravní nehody

ze 48 % nemoci jater

z 26 % rakovinu ústní dutiny, slinivky či hltanu



Zdroj: organizátoři výzvy Suchej únor