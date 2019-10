Mluvčí soudu Kristin Wendlerová řekla ve středu, že pro toto závažné obvinění není dostatečný důvod. Řidič se bude zodpovídat jen z úmyslného ohrožení silničního provozu.

Jak i náš web opakovaně psal, šofér v lednu na B12 u Freyungu riskantně předjížděl přes čáru před vrcholem stoupání a jiný řidič jeho manévr nafilmoval kamerou v kabině svého vozidla. Státní zastupitelství koncem srpna na Čecha podalo obžalobu z pokusu o úkladnou vraždu a za obecné ohrožení. Soud ale uzavřel, že řidičský manévr byl vysoce nebezpečný a mohl skončit smrtí jiných účastníků silničního provozu, například těch, kteří se s českým kamionem potkávali. Důkaz o úmyslu usmrtit ale nebyl prokázán.

Čech se tedy bude zodpovídat před pasovským soudem jen z úmyslného ohrožení silničního provozu. Za to může dostat trest vězení až na čtyři roky, končí PNP.

Sousedky rodí čím dál později

Mezi roky 1984 a 2018 poklesl v Rakousku počet -áctiletých matek z 8345 na 1180 za rok, žen rodících po čtyřicítce přibylo ze 1059 na 3600, napsaly OÖN z „barometru porodů“ Rakouské akademie věd.

Úplatky za pobyt

Zemský soud ve Vídeňském Novém Městě začal projednávat věc 56letého bývalého úředníka Spolkového úřadu pro cizineckou agendu a azyl (BFA). Je obžalován z poskytování důvodů pro přiznání práva na pobyt v zemi za úplatu. Kromě něho jsou obviněni tři údajní zprostředkovatelé, také 64letá Bosňačka, a 47 cizinců, kteří měli doklady touto cestou získat. Mezi nimi je 29 osob z Kosova, píše linecký Volksblatt.

Podle obžaloby úředník působil v koordinačním výboru BFA do září 2016 na odloučeném pracovišti v Traiskirchenu. Nebyl sice bezprostředně příslušný ke zpracovávání přistěhovalecké agendy, ale měl všechna oprávnění, zejména ke zpracovávání dat. Toho měl využít k poskytování svolení k pobytu osobám, které pro to neplnily zákonné předpoklady. Za to dostával od dotyčných úplatu 82 000 eur. Při domovní prohlídce u něho byly nalezeny usvědčující spisy. Peníze stačil prohrát. Může být odsouzen až k pětiletému trestu odnětí svobody.