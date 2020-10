Na obličeje některých žáčků (níže na reprodukci původní fotky je Hitler nahoře vpravo) nově přidělal linecký výtvarník graffiti Erich Willner alias Shed ksichtíky „emoji“, na Hitlera grafický symbol čertíka. „Byl to dobře míněný projekt,“ píší OÖN. Ve třídě měl být také světoznámý filozof Ludwig Wittgenstein, byť jeho umístění na snímku není doloženo, a Willner chtěl především u žáků vzbudit zájem o to, jak mohl jeden spolužáků vyrůst v předního filozofa a druhý v brutálního válečníka.

Lineckou židovskou obec pobouřilo hlavně to, že hitlerovsko-čertovský emoji se šklebí na synagogu naproti gymnáziu, která byla vypálena nacisty v roce 1938 a znovu otevřena v roce 1968, říká prezidentka obce Charlotte Hermannová. Willner tvrdí, že to nevěděl. Hermannová dodává, že jim vadí i to, že ke sgraffitu přivolil majitel objektu školy, spolková správa nemovitostí, bez vyrozumění židovské obce. Přání prezidentky, aby část tohoto výtvarného díla byla zakryta aktuálně k židovskému Svátku smíření, ředitelka školy Sylvia Bäcková ihned vyhověla.

Zdroj: Deník/OÖN

Při setkání Hermannové s Willnerem bylo dohodnuto, že figura Hilera-smajlíka bude předělána do podoby, o níž rozhodnou společně.

Na horním snímku Willner sprejuje hitlerovského „čertíka“. Foto: Deník/OÖN/Stadt Linz

Čtenáři zvolí sportovce roku

Zdroj: Deník/OÖN

V Horních Rakousích zvolí čtenáři deníku OÖN už po 46. nejlepšího sportovce roku v této spolkové zemi. Ve spolupráci s organizací Sportland Oberösterreich mají k výběru po dvaceti ženách, mužích a týmech, které určily odborné svazy. Od 10. října budou lidé hlasovat, také třeba online na nachrichten.at/sportlerwahl. Poslední slovo pak budou mít sportovní velikáni minulosti jako Andreas Goldberger, Theresia Kieslová nebo Hannes Trinkl.

Loni anketu vyhráli lehcí atleti Verena Preinerová a Lukas Weißhaidinger, držitelé bronzových medailí z mistrovství světa, v týmech fotbalisté LASK, ti už podeváté. Čestnou cenu, tzv. Zlatého Lea, převzal Hans Friedinger za neúnavné nasazení pro stolní tenis. Na snímku jsou zleva Weißhaidinger, Friedinger („Leo“), Ramsebner z týmu fotbalistů a Preinerová. Foto Deník/OÖN/Volker Weihbold

Koronové bonusy končí

Město Vídeň vypsalo v kooperaci s Hospodářskou komorou k podpoře svých hospodských v čase koronakrize bonusové karty, rozeslalo je od června všem domácnostem a ty je mohly v lokálech či kavárnách prokonzumovat do výše jejich hodnoty (náš web informoval). Domácnost jedné osoby dostala dobropis 25 eur, vícečlenná padesát. Platil ve všech 3720 zúčastněných podnicích na jídlo a pití s výjimkou alkoholu. Město na to vydalo 39 milionů eur. Jak nyní píše Volksblatt, karty, které strávníkům ještě zůstaly, je třeba udat naposledy do středy. „Více než tři čtvrtiny všech vystavených bonusů, celkem 718 000, byly skutečně také využity,“ píše Volksblatt. „Hospodským z nich šlo vždy do tří dnů po proúčtování konzumace celkem 26,2 milionu eur.“

Mohou ohřívat předzahrádky

Starosta Lince Klaus Luger zrušil zákaz instalování tepelných zářičů v předzahrádkách restaurací na veřejných místech města, píší OÖN. Hospodští mohou své „ohřívače hostů“ spustit bez ohlášení. „V nynější situaci by nebylo fér na zákazu trvat,“ řekl Luger. Ve městě je 280 restauračních zahrádek. Před čtyřmi roky mínil, že generální povolení jejich vyhřívání by mohlo být problematické, „protože by mohlo rušit sousedy“. Ti prý už tak trpí kouřem a hlukem…

Kolize se zvěří

V Rakousku loni při kolizích motorových vozidel se zvěří zemřeli dva lidé, 376 bylo zraněno. Srážky odneslo také 75 476 zvířat. Statisticky viděno stala se taková nehoda každou sedmou minutu, píší OÖN. Zraněných osob bylo o třináct procent víc než před pěti lety. Nejčastěji ke srážkám docházelo v posledních pěti letech v Dolních a Horních Rakousích a ve Štýrsku. Šest z deseti nehod měla osobní auta, každou pátou motorkář.

Televizní Vánoce „posmutní“?

Letos nebude žádná velká televizní vánoční show s Helene Fischerovou (36), napsala PNP. Původně stanice ZDF plánovala zařadit její desáté vydání jako záznam programu s diváky ve veletržní hale v Düsseldorfu, ale trvající protikoronová opatření to neumožnila. Místo toho zařadí ZDF na první svátek sestřih starších vystoupení, který pod názvem „Mé nejkrásnější momenty“ bude uvádět Helene. A doufá prý, že toto speciální vydání bude mít víc vrcholů než ty dřívější.

Kvůli pandémii ZDF už přeložila avizovanou revival-show „Vsaďte, že…“ Thomase Gottschalka na příští rok. Až v roce 2021 má být také rozlučková show pořadu „Vítejte u Carmen Nebel“.

Až prý bude benzín za čtyři eura…

Rakouský automotoklub ÖAMTC zadal studii, která ukázala, že nový cíl Evropské unie ke zlepšení klimatu může být dosažen teprve při ceně pohonných hmot od čtyř eur za litr, píší OÖN. Až od této ceny budou jízdy autem dostatečně redukovány, spočítal Economica Institut pro hospodářský výzkum. Dokonce i kdyby Rakušané stoprocentně přešli na elektromotory nebo na vodíkový pohon, nebude splněn cíl EU snížit emise oxidu uhličitého o 61 procent oproti roku 2005. Při zdražení ceny nafty a benzínu na čtyři eura za litr by náklady provozu auta stouply v průměru o 1541 eur ročně.

Muzikantská tryzna

Zdroj: Deník/PNP

Salzachtalská dechová kapela se koncertem českých a moravských skladeb v neděli rozloučila s kapelníkem Pavlem Limpárem, rodákem ze Šamorína, který zemřel v dubnu na koronavirus krátce před 77. narozeninami, píše PNP. Večer konaný za přísných hygienických opatření byl vyprodán. Mezi posluchači byla vždy tři místa volná, na pódiu dělila hráče v rozestupech vysoká plexiskla. Bylo to po Limpárově smrti první vystoupení tohoto tělesa založeného v roce 1985 Čechem Aloisem Hutyou, fagotistou Mozartova orchestru v Salcburku. V roce 1988 těleso převzal právě Limpár, rovněž sólista na fagot, ale u filharmonie v Bad Reichehallu. Pořad byl sestaven tak, jak by si asi přál Limpár. „Jeho“ kapela je podle jeho bývalého spoluhráče pozounisty Bruna Fleschuta jedním z mála hudebních těles v německy mluvícím prostoru, který hraje originální noty česko-moravských skladatelů. Na „Jihočeskou polku“ je Salzachtalerští dostali osobně od Ladislava Kubeše, podotýká PNP.

Na snímku Deníku/PNP/Tanji Weicholdové je moderátor večera Stefan Reidl nad obrazem Pavla Limpára.