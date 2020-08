Cenu hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic za letošní rok získala Růžena Vinciková. Během dožínek konajících se v sobotu 15. srpna v areálu Vodního mlýna Hoslovice na Strakonicku jí plaketu předala osobně hejtmanka Ivana Stráská.

Předně jí pogratulovala k její tvorbě a poděkovala za snahu o uchovávání lidových řemesel a tradic zděděných předcích, kteří tu žili a na jejichž um bychom neměli zapomínat. "Paní Vinciková to bravurně zvládá a není sama, navíc to učí i své následovníky, což je asi to úplně nejzáslužnější,“ zdůraznila Ivana Stráská.