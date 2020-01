V přípravě oficiální kandidatury ale narazil okresní úřad u ochránců zvířat, píše PNP. Jeho návrh totiž kromě jiného označuje v místě tradiční držení krav přivázáním ve stájích za hodné zachování, a Animal Rights Watch kritizuje, že to nemůže být žádným kulturním dědictvím – nejde o žádný „výdobytek“, který by měl být chráněn, ale o nezměrné týrání zvířat.

Text prezentuje historickou kulturní krajinu se zemědělstvím „výjimečně univerzální hodnoty“ jako vynikající příklad „harmonické interakce lidí s přírodou ve starobylém prostředí okraje severních Alp“. Uvádí, že po staletí osvědčený systém hospodaření vytvořil na nejrůznějších místech mimořádně široké spektrum pastevních typů. K tomu podle návrhu patří výrazně i „udržení kombinovaného držení užitkových zvířat (přivazování vs. luční pasení)“. V dokumentu je dále rozepsáno, že odstranění přivazování a vyhánění na pastvu by znamenalo konec mnoha zemědělských provozů.

Kritice úřad oponuje výkladem, že kombinované držení znamená možnost pastvy dobytka na lukách bohatých na byliny ve volné přírodě po dobu mnoha měsíců s výjimkou zimy. Německý svaz ochránců zvířat ale uvazování striktně odmítá. Míní, že krávy musejí celé měsíce „prakticky bez hnutí“ stát na jednom místě. To znemožňuje nejen přirozené pohybové a sociální chování zvířat, ale vede k jejich nemocnosti.

Bavorský svaz zemědělců je proti zákazu takového chovu a zdůrazňuje, že by ohrozil existenci malých provozů. V Bavorsku asi polovina z 30 000 farem drží krávy uvazované.

Stvrzenky jako balení

Od začátku roku musejí i v Bavorsku obchodníci vystavovat zákazníkům bez vyzvání pokladní stvrzenky. Jako u nás je to řadě z nich proti srsti. „Pekařství Ways v Moosinningu v Horním Bavorsku reagovalo na sporné nařízení ,sladkým masopustním nápadem´ - prodává své koblihy zabalené do pokladního dokladu vyhotoveného z cukru,“ píše PNP. Denně jich lidé u nich kupují na dvě stě, řekla v neděli deníku prodavačka Nicole Helbigová. Je to prý čtyřikrát víc než „normálně“. Jejich „připečený bon“ z fondánu vypravují na tiskárně pro potravinové zboží v úpravě stejné jako stvrzenka. „Papírový doklad pro finanční úřad ale přesto musíme vyplnit,“ dodává Helbigová. Předpis je přece předpis…

Kerka za titul

Kuriózní sportovní zprávu přinesly pondělní OÖN s úspěchem rakouského tenisty Dominika Thiema (26) v Melbourne, kde poprvé postoupil do čtvrtfinále. Pátý hráč žebříčku si tak už zajistil 325 541,02 eura hrubého, uvedl linecký list. Zmiňuje ale i „zábavnější“ podrobnost – že jeho matka Karin si nechává za každý jeho turnajový titul vytetovat tattoo. Thiem popsal, že s tím začala, když po špatném začátku loňské sezony vyhrál v Indian Wells. Po jeho indiánském triumfu si opatřila orlí pírko, po vítězství v Pekingu pandu. V Melbourne by to prý byl jistě klokan…

Raper provokoval

Německý raper Sido (39) byl překvapením na „klobásové párty“ prominence v Kitzbühelu. Publikum ale provokoval poznámkami, že jsou všichni „schickimicki“, snobáci, a oslovoval je „boháči“. Navíc zvolal do davu: „Potřebujeme tady trochu německé důkladnosti, kterou nám kdysi přinesl jeden Rakušan“ - ve zjevné vazbě na Adolfa Hitlera.

Sido reagoval na kritiku poznámkou na instagramu, že už je jeho dobrou tradicí při vystoupeních v Rakousku tu a tam zmiňovat vztahy k Německu. Jeho žena Charlotte Würdigová ho obhajuje – tohle prý už nemůže ani slyšet, je to nepochopitelné, byla tam a mnoho jiných taky, a kdo nerozumí ironii, nevyzná se ani sám v sobě. Nepotkala prý nikoho, kdo by manželův výrok chápal jinak než ironii. Jiný názor má ale třeba šéfka Stanglwirtu Maria Hauserová: „Chtěli jsme naše hosty Sidoem a jeho oblíbenými hity pozitivně překvapit a náš dům otevřít také pro nový hudební žánr. I když byly jeho výroky snad míněny ironicky, jsou šokující a velice zklamávají námi poskytnutou důvěru,“ řekla.

Těžká havárie Češky

Linecký Volksblatt informoval 27. ledna o těžké nehodě na křižovatce okresní silnice L1056 se zemskou B142 v Moosbachu v okrese Braunau. 31letá česká řidička chtěla odbočit vlevo a zřejmě přehlédla osobní auto 30letého Němce, píše list. Vozidla se v plné rychlosti střetla a následky byly fatální, uvedl list. Trosky aut byly rozesety po celé silnici, jedno auto bylo odhozeno do pole, Češka a 29letá Slovenka, která cestovala s ní, byly těžce zraněny, z vraku je vyřezávali hasiči a šoférku přepravil vrtulník do nemocnice v Salcburku. Žena ze Slovenska a lehce zranění 30letý Němec a jeho spolujezdkyně 25letá Ukrajinka byli dopraveni do nemocnice v Braunau. Foto: Deník/repro Scharinger

Nanuk má sestřičku

To je zpráva z lineckých OÖN! „Rakousko dostane svou první výslovně ženskou zmrzlinu, a to ve formě ,Twinna´, sestra legendárního ,Twinni´,“ uvádí list. Jak praví zpráva společnosti Eskimo, veškeré varianty zmrzliny v Rakousku jsou buď „on“ nebo „ono“, žádná není „ona“… Twinna má typický formát dvou třeňů z jahodového a pomerančového ovoce v barvách červená a žlutá. Firma si je prý jista tím, že Twinna oslavuje všechny ženy a bude kupována a milována mnoha ženskými i mužskými příznivci zmrzliny od mladých po staré. Do prodeje přijde šestý kalendářní týden. „Velký bratr Twinny je extrémně úspěšný, se 21 miliony prodaných kusů za rok je nejprodávanější zmrzlinou v Rakousku. V sortimentu Eskima je od roku 1968,“ dodává list.