Velkým projektem letošních oslav výročí sta let od založení Jihočeského divadla (JD) bude dočasná scéna Bouda, která má stát na zatravněné části Mariánského náměstí.

Uskutečnění původního projektu, kdy měla budova fungovat už od května, se podle ředitele JD Lukáše Průdka zkomplikovalo. V rámci zákona o veřejných zakázkách by muselo divadlo Boudu vysoutěžit. „Protože by byla dočasná, dosud nevíme, jestli jako službu, dodávku nebo stavbu,“ vysvětluje ředitel. JD se dostalo s řešením původního plánu do skluzu. „Hledali jsme nové možnosti,“ říká ředitel.

Nakonec divadelníci zvolili jinou technologickou variantu – „budovu“ s dřevěnými stěnami a plátěnou střechou. „Samozřejmě bude vytápěná, stavěli ji i ve sněhu,“ doplňuje Lukáš Průdek.

Budovu si JD vypůjčí od Divadla bratří Formanů, které nemá vlastní budovu, ale využívá různé typy mobilních scén jako třeba divadelní loď. „Mají i podobnou boudu, jako jsme chtěli,“ vysvětluje ředitel. Jen o něco menší scénu o rozměrech 30 x 16 m s kapacitou pro 250 diváků si JD nakonec půjčí. „Přivezou ji, postaví a sami snad i něco zahrají,“ plánuje Lukáš Průdek. Na Mariánském náměstí nebude stát od května, jak se původně plánovalo, ale až od listopadu.

I nadále platí, že všechny čtyři soubory JD budou mít v Boudě premiéru a přesune se tam muzikál Evita. Oproti původním 47 představení jich lidé uvidí 40. Lukáš Průdek stále plánuje Boudu jako prostor k diskuzi. „Nejde nám o Boudu samotnou, ale o celý prostor,“ vysvětluje Lukáš Průdek. Projektem chce totiž JD veřejnost upozornit na plán postavit na Mariánském náměstí novou budovu, který se řeší už desítky let. „Chceme ukázat, že Mariánské náměstí může být živý prostor, kde kultura má svoje místo,“ říká na závěr Lukáš Průdek.

Další výhodou nového plánu je, že realizace této varianty bude výrazně levnější. Právě nad plánovanou investicí 10 mil. Kč kroutil hlavou první náměstek primátora Juraj Thoma, který má na starosti kulturu. „Detaily zatím nevím, dozvím se je před radou města, ale valil jsem oči, že měla být na oslavy divadla vyčleněna taková částka,“ přiznává Juraj Thoma.

S boudou, kterou si JD zapůjčí, Divadlo bratří Formanů hrálo například představení Deadtown, s nímž bylo na turné. Kromě Čech „budovu“ stavěli minulý rok také v Madridu, ve Francii nebo v Belgii.

Dřívější plán

- květen až srpen – malá Bouda, od října velká Bouda

- původně z kontejnerů

- 10 milionů korun z rozpočtu města, přispět měl také kraj

Dále chystají k výročí

JD plánuje k trojímu výročí sta let od založení, dvě stě let od stavby historické budovy a sedmdesát let Malého divadla dále vydat např. knihu. V Jihočeském muzeu budou diváci moci navštívit výstavu o historii divadla. V září se náplavka změní v rámci projektu Camp Q v tábor pro uprchlíky z vesmíru. Bude se jednat o reprízu koprodukčního projektu Divadla Letí, Tygra v tísni a Jihočeského divadla z Pražského Quadriennale 2019.