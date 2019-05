České Budějovice – Svatba v máji, nevěsta na máry. Nic takového v Budějovicích neplatí.

Na snímku je Klimenta Tomáš, Adéla Královičová a Daniel Kadlec. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podle matričního úřadu je letos zamluveno 29 májových svateb. K nejoblíbenějším měsícům pro svatební obřady už tradičně patří ty od června do září, ale třeba i duben.



Náměstek primátora Ivo Moravec oddává už několik let. „Statistiku snoubenců si sice nevedu, ale myslím, že se jedná o stovky novomanželů. K obřadu přistupuji svátečně, protože takovou událost lidé absolvují poprvé a někdy i naposledy a já se snažím jim tento slavnostní vstup do společného života zpříjemnit. Pokud se člověk ujme role oddávajícího, měl by vládnout jistou mírou empatie, aby se dokázal vcítit do mysli snoubenců. Oddávám rád, občas to patří k tomu nejlepšímu, co se v pozici představitele města může odehrát,“ říká náměstek.