Nová historická expozice je už, dá se říci, hotová. Chybí dodělat jenom několik detailů. „A ještě nemáme brožury,“ podotkla starostka města Veronika Zemanová Korchová.

Nová historická expozice má dvě hlavní části. První představuje významné tamní osobnosti, druhá je zaměřena na období odsunu původních německých obyvatel a následnou reemigraci rumunských Slováků. Osobnosti, které svým významem přesáhly hranice obce, naleznete hned v chodbě v přízemí. „Z nich za nejvýznamnějšího považuji básníka a spisovatele Josefa Gangla,“ říká Veronika Zemanová Korchová. „Jsem ráda, že můžeme jeho práci a osobnost vyzdvihnout v historických prostorách úřadu. Mezi osobnostmi je i výtvarník a scénograf Joan Brehms. Nebo, jak jsme zjistili, také pilot RAF Jan Majer a mnohé další.“

V prvním patře na chodbě před kancelářemi bude druhá část expozice. Ta se věnuje Benešovsku na konci druhé světové války a po ní. Výlet do historie návštěvníky ale zavede také do Benešova nad Černou od jeho vzniku ve 13. století až po současnost. A zvídavci na výstavě najdou řadu dalších zajímavostí či překvapení.

Na přípravě expozice, kterou finančně podporuje evropský fond INTERREG v rámci destinace Novohradsko-Doudlebsko, se podílelo množství lidí od odborníků, přes pracovníky obecního úřadu, archivů, pamětníků z Rakouska i Benešova, až po vydatnou pomoc badatele historie Pavla Mörtla. „Stálo nás to hodně práce i po nocích,“ přitakala s úsměvem starostka. „Bylo složité shánět materiály, ale objevili jsme přitom i mnohé, co nás překvapilo. Budeme proto expozici postupně doplňovat, protože na řadu zajímavostí se do otevření nedostane.“

Instalace expozice si v budově vyžádala dost úprav výstavních prostor, které díky tomu lépe „prokoukly“.

„Nakoupili jsme také vitríny i figuríny, které budou oblečeny do dobových krojů. K vidění budou rovněž věci, které si rumunští Slováci přivezli s sebou a zachovaly se do dneška, nebo rozmanité historické listiny,“ doplnila Veronika Zemanová Korchová.

Historická expozice Benešova nad Černou bude slavnostně otevřena 29. listopadu v 15 hodin. Hosty nemine komentovaná prohlídka.