Před 33 lety to vypadalo, že o jeho přesunutí, když ne o odstranění, se už někdo pokusil. Jak napsala Jihočeská pravda 29. října 1986 na druhé stránce, „včera došlo v parku na Lidické ulici k explozi výbušniny“. Tlakovou vlnou byly poškozeny okolní budovy. Ke zranění osob nedošlo. Okolnosti výbuchu jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Víc přinesl až Deník Jihočeská pravda (DJP) 29. října 1992 pod titulkem Výbuch s poznámkou, že dříve novináři víc napsat nemohli, „aby nevnášeli neklid mezi pracující“.

K explozi došlo v 03.30 hodiny. Když tehdejší správce budov JKV KSČ, dnešního Finančního ředitelství, po alarmu přijel do práce, informoval ho roztřesený vrátný, že někde asi bouchnul plyn. Později vyprávěl, že se vzbudil s dojmem zemětřesení.

Šli obhlédnout škody, především „vysklená“ okna. U Sklo-Unionu pak objednávali asi stovku speciálních pokovovaných oken. Firmě to trvalo asi rok, prozatím rámy zasklili provizorně. „Do muzea vedle tlaková vlna údajně vrazila ventilačkami a cestou zpátky mimo jiné ,otevřela´ okna ve foyer – vysypala se ven!“ napsal DJP.

Ani tehdy policisté o podrobnostech události neposkytovali oficiální zprávy. Jak řekl mluvčí krajského ředitelství, výbuch vyšetřuje v souvislosti s pdobnými akcemi v Plzni, v Ústí a v Pelhřimově specializovaný tým, jehož členy jsou i jihočeští kriminalisté.

Trhavina „volně ložená“?

DJP tedy popsala okolnosti „neoficiálně, nepotvrzeně a z druhé, nicméně obvykle dobře informované, ruky“.

Citujme: „U balvanu snad mělo vybuchnout deset až dvanáct kilogramů průmyslové trhaviny východoněmeckého původu. Exploze byla zaměřena na zvuko ý efekt a na účinek tlakové vlny, ne na ohrožení životů; takto byl zvolen i čas, kdy se na místě neměl nikdo vyskytovat. Výbušnina ležela volně asi čtyři metry od balvanu, exploze způsobila jen povrchový kráter. „Lidé z policejních kruhů“ dedukují, že šlo o politickou akci (proto i symbolicky zvolené místo), která měla připomenout, že existuje opozice. „Poměrně razantně odmítají druhou teorii – že si totiž tento seriál připravila StB, a už vůbec si nepřipouštějí teorii o účasti profesionálních ženistů či pyrotechniků. Jednak by to prý nebylo slučitelné s etikou jejich řenmesla, jednak by prý použili daleko účinnějších a efektivnějších prostředků,“ psala DJP.

K teorii o neohrožení životů list připomněl, že v půl čtvrté ráno by okolní ulice ideálně vylidněny, ale v poškozených budovách sloužily stálé služby. Kolem třetí hodiny vyjížděli řidiči KV KSČ do Prahy pro zahraniční delegaci. Půl hodiny poté se dvorem prohnala tlaková vlna, která vysadila velká plechová vrata a u autobusu zaparkovaného u zdi vybila okna a vyrazila spodní montážní kryty. Shora se sem nasypala prý až deseticentimetrová vrstva rozbitého skla. Vrátný v muzeu byl v okamžiku výbuchu údajně na toalitě. V místnosti, kde jinak sedával, tlak vyrazil skleněnou výplň dveří. Telefonistka na ústředně JKV KSČ z okna na balvan viděla. „Nejdřív se rozzářilo úžasné světlo a pak přišla hrozná detonace. Napadlo mne, že je buď válka, nebo vybuchl plyn…“

Jak DJP poznamenala, kdyby chtěl atentátník zcela vyloučit ohrožení životů personálu, asi je měl varovat; možná ale, že explozi nešlo zcela přesně načasovat.

V rámci pátrání byla údajně i vypuštěna řeka. Vyslýchány byly desítky osob, mezi nimi tehdejší střelmistr Pozemních staveb Zdeněk Růžička. DJP vyprávěl, že ho exploze vzbudila doma na Mánesovce. V prvním chvíli myslel, že vybuchl plyn, a vyšel se podívat na balkon, kde hoří. Když o výbuchu přemýšlel později, usoudil na průmyslovou trhavinu – rána nebyla tak „ostrá“, jako kdyby šlo například o bleskovici. Zpovídat ho přišli prý vždycky, když někde něco bouchlo – byl prý „oblíbeně na ráně“, svobodný mládenec bez manželského alibi, řekl nám… V roce 1992 si taky myslel, že akci zorganizovala StB. „To, že to bouchlo asi třikrát a nikdy se nic nestalo lidem, svědčí, že to bylo na profesionální úrovni,“ řekl.

Vyšetřovatel Státní bezpečnosti zahájil po výbuchu trestní stíhání pro obecné ohrožení se sazbou 8-15 let, rok naro vydal usnesení o přerušení stíhání. „Vyšetřování však pokračuje, údajně snad aktualizováno o ,novodobé´ exploze na Staroměstském náměstí a na koupališti v Praze,“ uzavírala DJP.

Od té doby autor těchto řádků „s klukama a holkama“ na policii o věci nemluvil, tak nevíme, jak to dopadlo.