/VIDEO/ Scénu jako vystřiženou z akčního filmu mají za sebou českokrumlovští policisté a jejich kolegové z okolí. Do hlavní role se pasoval řidič saabu, který jim ujížděl rychlostí přes 170 km v hodině, přičemž neváhal za jízdy zhasínat u auta světla. Drama ukončil služební pes Beggan.

Celé se to odehrálo v pátek 31. března večer. To se policisti rozhodli v Českém Krumlově, na příjezdu od Budějovic, zkontrolovat zmíněného saaba. Řidič měl ale zjevně jiné plány a na výzvu k zastavení nemínil nereagovat. Resp. reagoval, ale poněkud nečekaně. „Začal ujíždět směrem na Kájov a dále na Černou v Pošumaví, a to místy rychlostí přesahující až 170 kilometrů v hodině,“ popsal detaily krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Pachatelova jízda byla velmi nebezpečná. Policistům se totiž mimo jiné pokusil ujet i za pomoci jízdy se zhasnutými světly.“

Ale marně, policie mu byla stále v patách. „I proto se u Milné rozhodl, že jim zkusí zmizet na lesní cestě. Zde chvíli ujížděl, aby vozidlo nakonec policisté našli odstavené na travnaté ploše u lesa,“ pokračoval mluvčí s tím, že když policie k saabu přijela, byl už prázdný. „Proto byl na místo povolán psovod se svým služebním psem Begganem, který jakmile uslyšel povel ‚rajón‘, pachatele zanedlouho v lese vypátral. Muž byl následně na místě pod hrozbou namířené střelné zbraně zadržen.“

A proč vlastně řidič tak zběsile prchal? Měl k tomu vážný důvod, a sice zákaz řízení všech motorových vozidel, který mu má skončit až na konci září roku 2025. „Ve vozidle byly navíc nalezeny věci pocházející z trestné činnosti. Díky dobré spolupráci policistů z Českého Krumlova, Horní Plané, Kaplice, psovoda se služebním psem Begganem a operačního důstojníka mu však jeho chování neprojde. Šestačtyřicetiletý muž totiž zamíří před soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ uzavřel Miroslav Šupík.

