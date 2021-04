Michaela HaškováZdroj: Deník/Jana UrbanováMichaela Hašková, vedoucí papírnictví, 39 let, Písek

Těšíme se na zákazníky, na to, že můžeme být otevření a bude hezky, otevřeme si dveře a lidé si budou moci prohlédnout všechny nové věci. Jako matka se těším i na to, že moje dítě konečně půjde do školy. Bohužel jenom jedno, protože to druhé už není na prvním stupni základní školy a zůstává doma. Syn už se moc těší na spolužáky, paní učitelku i družinu. Snad už se dostaneme do nějaké fáze, kdy se vše ustálí.