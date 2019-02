České Budějovice - Hlavně ze zvědavosti se do Proměny s Plus Deníkem přihlásila Alena Pleváková z Nové Vsi u Českých Budějovic. Chtěla se podle svých slov setkat s odborníky, kteří by jí poradili, jak se upravit, aby zvýraznila své přednosti a také se líbila sama sobě.

Po prožitém dni byla velmi spokojená. „Opravdu jsem ocenila přístup kadeřníka, který se choval zcela profesionálně. Kvůli předcházejícímu zásahu v jiném salónu jsem měla vlasy flekaté a Michal Moučka mi na férovku řekl, že za jeden den s tím nemůže udělat nic víc, než začít barvu postupně stahovat. Byl úžasný a brzy mě čeká další návštěva," vysvětlila.

Kadeřník Michal Moučka potvrdil, že vlasy jsou opravdu hodně poznamenané předchozími zásahy. „Jedná se o špatné stažení tmavé barvy, po kterém jsou vlasy jakoby flekaté. Líbil by se mi k Aleně měděný odstín, ale nemohu to udělat napoprvé, abych vlasy úplně nezničil. Správné stahování tmavé barvy trvá až čtvrt roku. Zákaznice jsou často netrpělivé, ale kvalitně a rychle zároveň to nejde," vysvětlil Michal Moučka.



Od vizážistky Lydie Kostkové se čtenářka zase dozvěděla, jaké odstíny vybírat k barvě pleti a očí. „V běžném životě se líčím přiměřeně, používám tužku na oči, ale tvářenku už moc ne, takže to pro mě byl zážitek. Celkově se mi moc líbil výsledný bronzový nádech pleti a zvýrazněné oči," doplnila Alena Pleváková.

Proměnu pro své čtenářky pořádá redakce přílohy Plus Deník. Příloha vychází v úterý jako součást regionálního Deníku v jižních Čechách. Informace o přihlášení do Proměny v tištěném Plus Deníku nebo na emailu plusdenik@denik.cz