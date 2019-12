Pomalu ale jistě mizí z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. dřevěné stánky symbolizující adventní trhy.

Konec trhů na českobudějovickém náměstí. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Ty letos začaly 29. listopadu, trvaly do 23. prosince. V provozu je až do 6. ledna kluziště, a to denně od 10 do 22 hodin. Ještě o týden déle zůstane na náměstí stát vánoční strom, který se stal letošním vítězem čtenářské ankety o nejkrásnější strom. „Loňské i předloňské vítězství jsme dokázali zopakovat a upřímně musím říct, že jsem opravdu velmi spokojený, že se naše neskromné přání, stát potřetí ‚na bedně‘, naplnilo. Moc děkuji všem, kteří svůj hlas naší krásné jedli dali,“ řekl Jiří Svoboda s tím, že odvezen z náměstí bude vítězný strom až 14. ledna.