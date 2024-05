Malované výjevy loveckých scén, exotická i bájná zvířata nebo příběhy z římské mytologie a historie, které od dob Viléma z Rožmberka zdobí renesanční interiéry vily zámku Kratochvíle, inspirovaly autory letošní výstavy květinových aranží s názvem Mýtické světy mezi květinami.

Květinová výzdoba ve Zlatém sále zámku Kratochvíle. | Foto: Národní památkový ústav

Pro veřejnost se výstava podle informací mluvčí českobudějovického Národního památkového ústavu Markéty Slabové otevře v sobotu 18. května a potrvá do 26. května. Připraveny jsou i večerní samostatné prohlídky s hudebním doprovodem a představením nové loďky ve vodním příkopu, a to v sobotu 18. května od devíti do jedenácti hodin večer. „V letošním roce jsme upustili od klasických renesančních témat a výstavu pojmuli hravější formou. Interiéry vily budou bohatě vyzdobeny květinovými aranžmá, které doplní výjevy z mýtických světů,“ vysvětlil kastelán zámku Petr Šmíd.

Interiéry zkrášlí přes tisíc květů růží, lilií, chryzantém, anthurií, cymbidií (člunatců), eustom a zeleně jako je buxus, břečťan nebo listnatec (ruscus). Součástí aranží budou i dřevěné sochy, loutky a jiné netradiční rekvizity, které mají rozehrát fantazii návštěvníků. Autorkou výstavy je zahradní architektka Gabriela Žůrková, které s přípravou pomáhá deset zahradnic a zahradníků ze spřátelených jihočeských hradů a zámků.

Květiny na zámku Kratochvíle.Zdroj: Zámek KratochvíleVýstava potrvá od 18. do 26. května. Přístupná bude v rámci běžných prohlídek denně kromě pondělí vždy od 9 do 15.30 hodin. Milovníci nevšedních zážitků si budou moci výstavu prohlédnou i za svitu svící. V sobotu 18. května bude expozice zpřístupněna mezi za tmy. „S úderem deváté hodiny večerní se představí nová loďka ve vodním příkopu a povstane bájný fénix z popela,“ nastiňuje dramaturgii večera kastelán z Kratochvíle. Následně si návštěvníci budou moci vlastním tempem projít vyzdobené interiéry renesanční vily za doprovodu flétnového kvarteta z Prachatic.

Na večerní i běžnou prohlídku je základní vstupné 220 korun, snížené 180 korun a děti od 6 let zaplatí 70 korun.