V neděli 14. července začíná v 10 hodin v Altreichenau přeshraniční cyklistický výlet s průvodcem. Lesní průvodce Hans Pongratz doprovodí své hosty po cyklostezce Adalberta Stiftera do Haidmühle, kde překročí hranici do Národního parku Šumava do Nového Údolí. České cyklisty na projížďku zve Annete Nigl z Národního parku Bavorský les.

Trasa pokračuje mírně do kopce a z kopce přes mnoho volných prostranství do Českých Žlebů (Böhmisch Röhren). Následuje odbočka k renaturalizovanému Säumermooru a podél nivy Teplé Vltavy do Černého Kříže. Odtud vede trasa podél Studené Vltavy zpět do Haidmühle.

Cyklotrasa o délce přibližně 46 kilometrů a převýšení kolem 530 metrů je klasifikována jako lehká až středně těžká a trvá přibližně pět hodin. Nezapomeňte si s sebou vzít dostatek pití a průkaz totožnosti, cyklistická přilba je povinná. Sraz účastníků je v Altreichenau. Přesné místo srazu bude účastníkům sděleno při registraci. Vítáni jsou všichni, kdo rádi sedají na kolo a rádi poznávají přírodu, krajinu a historii. Cyklistický výlet je vhodný pro elektrokola. Poplatek za výlet činí deset eur bez slev. Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit u Průvodcovské služby národního parku na čísle 0049 800 0776650 co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin.