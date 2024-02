Už tuto sobotu 2. března se v komorních prostorách penzionu U Parádů ve Frantolech představí dvě výrazné jihočeské kapely. Na pozvání místních Vivat Joe! přijede po delší době na Prachaticko jedna z nejznámějších jihočeských rockových skupin Satisfvcktion.

Satisfvcktion. | Foto: Michal Piloušek

Málokterá kapela se může pochlubit tím, že sdílela pódium s takovými velikány jako jsou KISS, Faith No More nebo Dog Eat Dog. Satisfvcktion to říct mohou. „Kromě stovek koncertů mají na kontě osm dlouhohrajících desek, ta poslední se jmenuje Leaver a vyšla před několika měsíci. Právě skladby z nového alba budou moci návštěvníci koncertu vůbec poprvé slyšet živě,“ pozval muzikant, zastupitel Prachatic a sportovec Michal Piloušek. Téměř dvacet let hrají ve stejné sestavě: Broňa Míka – zpěv, Pavel Těšínský – kytara, Jan Simota – basa, Radim Pígl – zpěv. Právě zkušenosti, špičkové instrumentální výkony, ale také úžasně energická show jsou pro Satis charakteristické.

Předskokanem bude prachatická instrumentální kapela Vivat Joe! Trio založené na virtuózní kytaře Ivana Boreše mísí styly, kdy jediným jednotícím prvkem je právě elektrická kytara. Ivan Boreš je veřejně znám více jako klasický kytarista, ale před deseti lety oprášil i elektrickou podobu šestistrunného nástroje a začal skládat skladby, které vzdávaly hold jeho kytarovým idolům. Vivat Joe! od počátku spolu s ním tvoří baskytarista Jiří Pecka a bubeník Michal Piloušek. Společně vydali 2 alba, první eponymní Vivat Joe v roce 2018 a druhé Karate v ponožkách z roku 2021. Na sobotním koncertu zazní skladby z obou zmíněných desek, diváci se, jako obvykle u Boreše, mohou těšit na divoké improvizace, které se značně liší od studiového provedení skladeb.

Sál ve Frantolech se otevře v 19 hodin, vstupenky je možné zakoupit pouze na místě za 200 korun. Případné rezervace vstupenek je možná na emailu pilda@email.cz, zamluvené vstupenky jsou k vyzvednutí do 19 hodin u vstupu do sálu. Na místo konání doporučují pořadatelé dorazit buď vlastními vozy nebo zvolit hromadnou dopravu jednou z prachatických taxislužeb.