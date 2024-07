Úterý 16. července

Tvořivé dílny: Co je psáno, to je dáno

Kdy: od 15 hodin

Kde: Prachatické muzeum

O co jde: Na ruční papír si návštěvníci budou moci napsat například svou oblíbený citát nebo moto a celý výtvor doplní pravou pečetí.

Za kolik: 60 korun

Princezna v peklíčku

Kdy: od 15 hodin

Kde: Volarské muzeum

O co jde: Co se stane, když pan král chce co nejrychleji provdat svou jedinou dceru? Co se může přihodit princezně, která vysloví, že by si vzala i čerta? A co s tím vším dokáže udělat bohatýrský Honza z Žatce? To vše se dozvíme v pohádce od Divadélka Šneček. Po pohádce a dílničce si společně opečeme buřty.

Zápisník alkoholičky

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Nový celovečerní film Zápisník alkoholičky vypráví dramatický příběh mladé ženy bojující se závislostí na alkoholu. Hlavní hrdinkou (byť se jako hrdinka mnohdy nepůsobí) je mladá maminka, která se rozhodla nevzdat, nastoupit léčbu a bojovat se svým démonem i o svou rodinu. Jak těžké je si problém s pitím přiznat? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě? Kde vzít sílu se léčit a co následuje poté?

Za kolik: 140 korun

Vezmi mě na měsíc

Kdy: od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Prachatice

O co jde: Snímek Vezmi mě na Měsíc, ve kterém se v hlavních rolích představí Scarlett Johansson a Channing Tatum, je komedie která divákům umožní nahlédnout do zákulisí agentury NASA v době příprav historického přistání na Měsíci. Zajistit úspěch celé mise je už tak dost náročné a vedoucí pozemního řízení mise Cole Davis (Tatum) má proto plné ruce práce. Na scéně se nicméně objevuje marketingová kouzelnice Kelly Jonesová (Johansson), která byla z vyšších míst pověřena úkolem napravit nepříliš příznivý názor veřejnosti na celou vesmírnou agenturu. Následně prezident Spojených států usoudí, že je celá mise příliš důležitá na to, aby bylo možné připustit její potenciální selhání. Jonesová tedy dostane za úkol nachystat jako „záložní řešení přistání“ samozřejmě fingované. A odpočet běží…

Za kolik: 140 korun.