Sobota 6. července

Osecký dřevo

Kdy: od 9 hodin

Kde: Hřiště Podolí

O co jde: 19. ročník tradičního turnaje v nohejbale na hřišti v Podolí. Od 14 hodin následuje ochutnávka Oseckého ležáku šampionů.

Letní kurzy žesťů 2024

Kdy: od 10 hodin

Kde: MěKS Vimperk

O co jde: Závěrečný koncert účastníku 30. ročníku letních kurzů žesťů.

Šumavský Food Festival

Kdy: od 10 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

O co jde: Čtvrtý ročník festivalu různých chutí. Schwarzenberský pivovar. Jídlo nabídnou: Sůl a řepa, Rawito - veganské nanuky, The Door - míchané drinky, pivo, sandwiche, Kafeboks - výběrová káva, Africká kuchyně Ammy Houdkové, Jedlý hmyz, Street food na talíři, Lazi street food - indická kuchyně, Vinařství Chateau Topoľčianky, Maroko street food, Poctivý a dobrý - plněné bagety, Svět bublin - prosecco a další bubliny, Něco jako cola - české limonády, Drobek do pusy - koláče od Něco jako Hot dogy, Fosil - mexická kuchyně, Mad Cat - pivovar & burgery, Mykoprodukta - Šumavské bylinné, Vietnamská kuchyně, Baues Chilli Oil - chilli olej a legendární bůček, 99 Fries - Domácí hranolky, Icerolls original - rolovaná zmrlina, Croissant Waffle, Makronky Maroušková, Prostě Placky, Los Churros Peruvian Tacos - peruánská kuchyně

Za kolik: 100 korun

South of Heaven open air 2024

Kdy: od 11.25 do 23.40 hodin

Kde: Lom Zbytiny

O co jde: Skvělá metalová párty v exkluzivním prostředí lomu u Zbytin. III. ročník festivalu SOUTH OF HEAVEN, o kterém jsme vás již informovali, proběhne za účasti zahraničních kapel Osyron (CAN), Ancient Settlers (ESP), Seven Thorns (DNK), Archaic (HUN), Stranger Vision (ITA) a Victorius (DEU). České kapely nabídnou své aktuální sety a jako malé překvapení (v loňském roce to bylo 55 let Progres 2), bude vystoupení rockové legendy Precedens, slavící 40 let! Celkem se ve dvou dnech představí 19 kapel!

Za kolik: 700 korun, stanování a parkování jsou v ceně vstupného. Součástí festivalu jsou pivní stany s festivalovým občerstvením.

Stachovská pouť

Kdy: od 13 hodin

Kde: Fotbalové hřiště Stachy

O co jde: Pouťový fotbalový turnaj za účasti týmů Sokol Stachy A, TJ Sokol Zdíkov A, Sokol Stachy – staří páni, FC Sturm Hauzengerg – staří páni. Pouťové atrakce od Lunaparku Tříska po celý den.

Stachovská pouť

Kdy: od 20 hodin

Kde: Stany pod školou Stachy

O co jde: Pouťová zábava – hraje renesance

Zahájení léta

Kdy: od 13 hodin

Kde: Lanovka Strážný

O co jde: Náhradní termín i program za neuskutečněný Den dětí, den plný her, pěna, ukázky hasičských dovedností.

České varhany

Kdy: od 17 hodin

Kde: Kostel sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého Horní Vltavice

O co jde: Varhanní festival představující v celostátním měřítku nejen varhany velké a slavné, ale i takové o nichž se sice dozvídáme z odborné literatury, ale jejichž zvukové kvality zůstávají koncertnímu publiku utajeny. Vystupují: JAROSLAV HALÍŘ – trubka, GABRIELA EIBENOVÁ – soprán, ADAM VIKTORA – varhany.

Letní koncert u kapličky

Kdy: od 18.30 hodin

Kde: Kaplička sv. Antonína Javorník

O co jde: Koncert klasické hudby. Vystoupí ansámbl Collegium 1066 m n. m. a vynikající flétnistka Lucie Dušková. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sálu hotelu Krásná Vyhlídka.

Já, padouch 4

Kdy: od 19 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Ve čtvrtém díle série Já, padouch byste nechtěli být v Gruově kůži. Nejen že do jeho už tak velké rodiny přibylo další dítě, které mu brnká na nervy. Z vězení navíc uprchnul jeho letitý nepřítel, který má na Grua a jeho rodinu opravdu velkou pifku. Čas se nedá zastavit a platí to i pro padoucha Grua, který lehce „zfotrovatěl“ a místo geniálních zlodušských plánů vymýšlí, jak se vetřít do přízně svého malinkého synka, Grua juniora.

Za kolik: od 130 korun

KřiKuLet

Kdy: od 19 hodin

Kde: Pláž Křišťanovického rybníka

O co jde: Koncert na pláži Křišťanovického rybníka. Vystupuje Jiří Maršíček Trio.

C. Goldoni: Sluha dvou pánů

Kdy: Od 21 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

O co jde: 33. ročník Divadelního léta na zámku Kratochvíle v podání ochotnického souboru Tyl Netolice. Na programu je představení Sluha dvou pánů, které v setmělých zahradách zámku ještě více vynikne. Režie: Miroslav Mikeš.

Za kolik: 50 korun děti a 90 korun dospělí

Luboš Pospíšil a 5P

Kdy: od 20 hodin

Kde: Centrum Mistra Jana Husa Husinec

O co jde: Závěrečný koncert Husových oslav 2024 letos bude patřit Luboši Pospíšilovi a 5P. Událost se koná v zahradě Centra Mistra Jana Husa v Husinci. V případě nepříznivého počasí bude přesunuta do Kulturního domu.

Za kolik: zdarma