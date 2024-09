Předposlední zářijový pátek a víkend nabídne kromě voleb do jihočeského zastupitelstva také koncerty, akce pro děti nebo trhy. Ty se konají v sobotu na náplavce u Volyňky ve Vimperku. Vyrazit můžete na vycházku do Pravětínského údolí nebo si užít kouzelnou alej s Harry Potterem. Vybírejte z tipů Deníku, je z čeho.

Blues - rockový koncert Pasiáns

Kdy: Pátek 20. září od 19 hodin

Kde: Poštovní ulice Prachatice

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Pasiáns.

Proč přijít: Blues-rocková kapela z Jindřichohradecka a nábojem rhythm and blues, country rocku a jižanskému rocku. Covery písní "z let, kdy se ještě muzika dělala srdcem." Mix převzatých a vlastních skladeb v podání čtveřice muzikantů, kteří odmítají hrát na svatbách a plesech "podkresy", protože jejich koncert si žádá pozornost. A tak jsme Vám je pozvali do Poštovní.

Vstupné: dobrovolné, nicméně doporučené - 150 korun.

Vimperské kvízování

Kdy: Pátek 20. září od 19 hodin

Kde: Kavárna Ve Skále Vimperk

Proč přijít: Oblíbené vědomostní klání družstev o dvou až čtyřech hráčích. Vyzkoušejte si své znalosti, postřeh, důvtip i schopnost spolupráce.

Vstupné: 50 korun.

Varhan Orchestrovič Bauer & Filip Zoubek: Groovy Jamm

Kdy: Pátek 20. září od 20 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Pivovar Open.

Proč přijít: Varhan Orchestrovič Bauer je český hudebník, hudební skladatel, aranžér a dirigent excentrického vzezření a silného charisma, který se řadí mezi výrazné hudební osobnosti u nás i ve světě. Je autorem hudby k filmu Miloše Formana Goyovy přízraky a dvojnásobným držitelem výroční ceny OSA pro nejhranějšího českého autora vážné hudby v zahraničí.

Vstupné: 350 korun.

Harry Potter a kouzelný bohumilický les

Kdy: Pátek 20. září od 16 hodin

Kde: Bohumilická alej

Proč přijít: Večer plný dobrodružství a nezapomenutelných zážitků ve společnosti známých postav z Harryho Pottera. Po úvodním rozřazení do jednotlivých studentských kolejí se společně s Hagridem vydáte na dobrodružnou cestu. Pod vedením Ginny Weasleyové si vyzkoušíte famfrpálový turnaj. Možná chytíte zlatonku. Budete čelit Mozkomorům. Vyrobíte si vlastní kouzelnickou hůlku, naučíme vás kouzla a míchat čarovné lektvary. A to není zdaleka vše. Pro malé mudly se nástupiště 9 a 3/4 otevírá od 16.30 do 19 hodin. Pro velké, statečnější od 19 hodin. Nástupiště je u křížku v lipové aleji.

O pohár starosty města Prachatice - Memoriál pplk. Stanislava Vodičky

Kdy: Sobota 21. září od 15 hodin

Kde: Horní náměstí Prachatice

Proč přijít: Město Prachatice a Sbor dobrovolných hasičů Prachatice ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS Prachatice a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje územním odborem v Prachaticích pořádají v sobotu dne 21. září 2024 od 12:00 hod do 18:00 hod. v areálu bývalých horních kasáren na Horním náměstí 30. ročník soutěže družstev mužů i žen a 20. ročník soutěže děti v požárním útoku družstev „O pohár starosty města Prachatice, Memoriál pplk. Ing.Stanislava Vodičky“. Soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy, ročníku 2024. Soutěže se zúčastní sedmičlenná družstva mužů, žen a dětí, dle věkových kategorií. Soutěžit se bude podle platných pravidel požárního sportu. Po skončení soutěžního klání v jednotlivých kategoriích proběhne celkové vyhodnocení Prachatické hasičské ligy za sezónu 2024.

Degustace v Cafe Madona

Kdy: Sobota 21. září od 19 hodin

Kde: Cafe Madona Prachatice

Proč přijít: Ochutnávka francouzských vín. V ceně drobné občerstvení. Počet účastníků omezen na 22 osob. Rezervace nutná na tel.: 728 846 798.

Vimperské trhy

Kdy: Sobota 21. září od 8 hodin

Kde: Náplavka u řeky Volyňky Vimperk

Proč přijít: Regionální potraviny od malých producentů a místních řemeslníků.

NaturVision - Pravětínské údolí

Kdy: Sobota 21. září od 10 hodin

Kde: MěKS Vimperk

Proč přijít: Pravětín, autobusová zastávka Komentovaná vycházka do Pravětínského údolí, Getsemanské zahrady a Aleje smíření. Provází Ing. Pavel Nagy. Akci pořádá ZO ČSOP Šumava. Více info na www.csopsumava.cz nebo na 721 121 337.

Zažít Netolice jinak

Kdy: Sobota 21. září od 14 hodin

Kde: Staré město Netolice

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Zažít Netolice jinak.

Proč přijít: Šestý ročník sousedské slavnosti na Starém Městě v Netolicích.

Skautské odpoledne na Parkáně

Kdy: Sobota 21. září od 14 hodin

Kde: Areál Parkán Prachatice

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Skautské odpoledne.Proč přijít: Co dělají skauti? Aktuálně ti Prachatičtí přijímají kluky a holky od předškoláků do 5. třídy. Nebo si jen užijte zábavné odpoledne.

Loučení s létem

Kdy: Sobota 21. září od 18 hodin

Kde: Ktišský rybník

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Loučení s létem ve Ktiši.Proč přijít: Letošní loučení s létem. Pouštění lampionků a koncert kapely. Uzavření letní sezony.

NaturVision 2024 - Galavečer

Kdy: Sobota 21. září od 18 hodin

Kde: MěKS Vimperk

Proč přijít: Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže „Tlející dřevo – místo pro život“, host večera Lucie Výborná.

Vstupné: 150 korun.

Světla nad bunkry

Kdy: Sobota 21. září od 20 hodin

Kde: Muzeum lehkého opevnění Soumarský most

Proč přijít: Dne 23. září 1938 ve 22:15 byla vyhlášena presidentem Československé republiky dr. Edvardem Benešem všeobecná mobilizace branné moci. Během dvou dní více než 1.000.000 mužů nastoupilo ke svým jednotkám k obraně Československa. Dobrovolná apolitická akce SVĚTLA NAD BUNKRY připomíná už od roku 2016 odvahu a nasazení těchto vojáků odhodlaných bránit svou vlast nasvícením linie prvorepublikového opevnění podél našich hranic. Akce probíhá na území České a Slovenské republiky - pro tuto jednu noc v roce jsme zase Československo.

Den tance

Kdy: Neděle 22. září od 10 hodin

Kde: MěKS Vimperk

Proč přijít: Den plný tance pro pokročilé dospělé taneční páry pod taktovkou Tomáše Gaudníka.