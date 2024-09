Vernisáž výstavy: Josef Synek Obrazy

Kdy: Pátek 6. září v 19 hodin

Kde: Galerie Dolní brána Prachtice

Proč přijít: Vernisáž výstavy Josefa Synka v Galerii Dolní brána.

South Bohemia Classic

Kdy: Sobota 7. září od 9.30 hodin

Kde: Velké náměstí Prachatice

Proč přijít: Do Prachatic zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Patnáctý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye veteránů, sem zavede až 160 posádek z několika zemí světa. Hodnotné skvosty začnou do Prachatic přijíždět z Libínského Sedla krátce po 9:30. Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude centrum města, konkrétně Velké náměstí, kde organizátoři připravili pro účastníky pauzu na občerstvení. Díky tomu budou mít diváci možnost si všechna auta prohlédnout zblízka – každé zůstane na náměstí vystavené minimálně 15 minut. Poté veterány odjedou přes Oseky a Kratušín dál po trase druhé etapy. Nabité startovní pole slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky. Jmenujme například Jaguar, Lagonda, Bentley, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Daimler nebo Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze posádka Curtis Liposcak – William Putnam ze Spojených států amerických. XV. South Bohemia Classic 2024, největší tuzemská setinová rallye, odstartuje v pátek 6. září v 16:30 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. a trasa vede přes Lišov, Lomnici nad Lužnicí, Hlubokou nad Vltavou, Holašovice, Křemži a Chvalšiny do centra Českého Krumlova. Odtud posádky zavítají do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy se veteránisté projedou těmi nejhezčími místy na Šumavě. Více informací naleznete www.southbohemiaclassic.cz

Myslivecký dětský den

Kdy: Sobota 7. září od 15 hodin

Kde: Hřiště v Záblatí

Proč přijít: Na rozloučenou s prázdninami je pro děti připravenou spoustu atrakcí, her a zábavy na záblatském hřišti.

close info Zdroj: Obecní lesy Záblatí zoom_in Myslivecký dětský den.

Mexická stezka odvahy

Kdy: Sobota 7. září od 15 hodin

Kde: Dolní park Husinec

Proč přijít: Stezka odvahy zavede do tajemného světa Aztéků a mayských pyramid. Překonej řadu nástrah, vyřeš hádanky a odhal tajemství mexických obyvatel. Poznávání zajímavostí Mexika a zkouška fyzických a psychických schopností. Občerstvení v podobě mexického menu zajištěno. Od18 hodin mexické představení.

Vstupné: 50 korun

XV. South Bohemia Classic

Kdy: Sobota 7. září od 15.25 hodin

Kde: Náměstí Volary

Proč přijít: Hodnotné skvosty začnou do Volar přijíždět z Českých Žlebů před půl čtvrtou odpolední. Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude prostranství Náměstí mezi Hotelem Bobík a kostelem sv. Kateřiny, kde si organizátoři připravili pro účastníky takzvaný test přesnosti. Díky tomu budou mít diváci možnost si všechna auta prohlédnout zblízka. Poté budou veterány pokračovat přes Horní Planou do cíle soutěže. Nabité startovní pole slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky. Jmenujme například Jaguar, Lagonda, Bentley, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Daimler nebo Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze posádka Curtis Liposcak – William Putnam ze Spojených států amerických.

10 životů kocoura Mňouka

Kdy: Sobota 7. září od 17 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

Proč přijít: Mňouk je trochu rozmazlený a malinko sobecký kocourek, který si vůbec neuvědomuje, jaké štěstí ho potkalo, když si našel nový domov u hodné výzkumnice Růži Šikovné. To se však rychle změní, když kvůli vlastní nepozornosti přijde o svůj devátý, tedy poslední život. Bez dalších životů a tváří v tvář nevyhnutelnému Mňouk prosí, aby se mohl polepšit a dostal další šanci.

Vstupné: od 110 korun

Koncertní soireé

Kdy: Sobota 7. září od 18.30 hodin

Kde: Štěpánčin park Prachatice

Proč přijít|: Série sobotních koncertů ve Štěpánčině parku Nového dechového tria ve složení Pavel Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot.

Seriálový kvíz

Kdy: Sobota 7. září od 20 hodin

Kde: Parkbouda v parku u ZŠ TGM Vimperk

Zábavný pub kvíz filmových vědomostí pro týmy o 2–3 soutěžících.

Trio Opera Diva

Kdy: Sobota 7. září od 20 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

Proč přijít: Tento ryze dámský soubor ve složení zpěv, flétna a klavír se věnuje interpretaci jak klasické hudby, tak i ostatním žánrům. Letos slaví 5 let společného působení a vydává své první CD s podtitulem "V ráji šumavském". Dnes večer zazní skladby jazzové, soulové a vlastní autorské písně.

Beetlejuice Beetlejuice

Kdy: Sobota 7. září od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

Proč přijít: Osobitý tvůrčí vizionář Tim Burton a Michael Keaton se znovu setkávají ve filmu Beetlejuice Beetlejuice, dlouho očekávaném pokračování Burtonova oceňovaného filmu Beetlejuice. Beetlejuice je zpět! Po nečekané rodinné tragédii se tři generace rodiny Deetzových vracejí domů do Winter River.

Vstupné: 130 korun

Pouť na Kratochvíli

Kdy: neděle 8. září od 9 do 15.30 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

Proč přijít: Poutní mše k uctění svátku Narození Panny Marie se uskuteční od 9.30 v kostele Narození Panny Marie. Při této příležitosti bude v zámecké zahradě uspořádán řemeslný jarmark a pro návštěvníky celodenní zajímavý program tvořený divadelními vystoupeními, herními a tvořivými koutky a dalšími zajímavými překvapeními.

Koncertní matiné

Kdy: Neděle 8. září od 10.30 hodin

Kde: Areál na Parkáně Prachatice

Proč přijít: Série nedělních koncertů v areálu na Parkáně Nového dechového tria ve složení Pavel Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot.

Šumavský korbel

Kdy: neděle 8. září od 14 hodin

Kde: MěKS Vimperk

Proč přijít: Tradiční setkání nejen „šumavských“ harmonikářů a heligonkářů. Zazní známé i méně známé české lidové písně.

Vstupné: dobrovolné