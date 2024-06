Úterý 2. července

Bratři (Oskar Hes a Jan Nedbal) Zdroj: se svolením Cinemart

Dopolední tvořivé dílny

Kdy: od 9 do 12 hodin

Kde: Kancelář Oblastní hospodářské komory Prachatice, Nádražní 67

O co jde: Šití polštářků pro děti ve věku 8 - 12 let. Svačinu a pití s sebou, vše ostatní zajištěno. Registrace nutná. Kontakt: Kateřina Třísková, triskova@jhk.cz, 608 572 265.

Tvořivé dílny: Ruční papír

Kdy: od 15 hodin

Kde: Prachatické muzeum

O co jde: Prázdninový program Prachatického muzea. Každý návštěvník si vyrobí svůj arch ručního papíru, který nechá v muzeu schnout. Zároveň budou k dispozici připravené již hotové archy ručního papíru k drobnému tvoření.

Za kolik: 60 korun

Letní kurzy žesťů 2024

Kdy: od 19 hodin

Kde: Zámek Vimperk

O co jde: Další z koncertů léta ve Vimperku. Capella Ornamentata. Koncert barokní hudby v zámecké kapli.

Za kolik: Vstupné dobrovolné.

Bratři

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Jeden ze zásadních příběhů naší novodobé historie. Pětice mladíků s pistolemi pronásledovaná tisíci vojáky se v boji o život dotkne hranic vlastního strachu i statečnosti. Rodina, jejíž členové se vzepřeli nacistické i komunistické totalitě. Film Bratři o skupině bratrů Mašínů bude mít premiéru sedmdesát let od jejich útěku do Západního Berlína. Film Bratři vypráví jeden z největších příběhů studené války o odbojové skupině bratrů Josefa (Oskar Hes) a Ctirada Mašínových (Jan Nedbal). Rodina Mašínových se v komunisty ovládaném Československu stává terčem pronásledování a bratři věří, že po vzoru otce, hrdiny protinacistického odboje, lze proti diktatuře bojovat jedině se zbraní v ruce. Zároveň si jsou vědomi odpovědnosti vůči mámě (Tatiana Dyková Vilhelmová) a sestře (Karolína Lea Nováková). Zakládají odbojovou skupinu, která má na svědomí řadu násilných činů, jejichž vyšetřováním je pověřen kapitán Státní bezpečnosti Koller (Stefan Konarske). Mašínové se stávají nejhledanějšími muži v zemi. Pokusí se o útěk do Západního Berlína, kde plánují vstoupit do americké armády s cílem osvobodit Československo. Pátrání po pětici členů odbojové skupiny pokračuje ve východním Německu, kde začíná jeden z největších honů na lidi v novodobé historii. Jen málokteré téma české historie vzbuzuje tolik emocí jako příběh snímku Bratři.

Za kolik: od 70 korun

Gump: Jsme dvojka

Kdy: od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Prachatice

O co jde: Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem projde hlavní zvířecí hrdina příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. A zatímco Gumpův první příběh byl smutnější, v jeho volném pokračování s názvem Gump – jsme dvojka se diváci mohou těšit na spoustu vtipných zvířecích scén. Vedle hlavního hrdiny se nově objeví také psí slečna Jenny, která si zahraje Gumpovu sestru Kytičku.

Za kolik: 120 korun