Pondělí 13. května

Dokonalá fraška. Zdroj: KIS Prachatice

Vimperský máj – slavnostní zahájení

Kdy: od 19 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

Proč přijít: Slavnostní zahájení Vimperského máje s vystoupením tanečních kroužků fitness centra „Move To Live".

Týden respektu k porodu

Kdy: 14 až 20 hodin

Kde: Rodinný klub Tukan Prachatice

Proč přijít: Připojte se během Světového týdne respektu k porodu na sérii přednášek, besed a workshopů zaměřených na téma přípravy k porodu, psychiky při porodu a sebepéče v šestinedělí. Program události zahrnuje: 15 hodin Psychická příprava k porodu, 16 hodin Prevence nástřihu, rizika aniballu - Jana Rošlapilová, lektorka přirozeného porodu, 16.30 hodin Sebepéče v šestinedělí - beseda s dulou Janou Slukovou. 17.30 hodin Sdílení porodních příběhů. V čase 15 až 17 hodin Možnost rebozo masáže s Veronikou Sýkorovou

Philip LaZebnik, Kingsley Day: Dokonalá fraška

Kdy: od 19 hodin

Kde: Městské divadlo Prachatice

Proč přijít: Herbert Gladney strávil deset let prací na knize „Manželství na věky“ a teď je spolu se svou manželkou na turné, které má zvýšit její prodejnost. Ta je mizivá. Navíc se psaní knihy podepsalo na jejich manželství, které vypadá, že „na věky“ nepotrvá. Rozpory se snaží zoufale tutlat, protože kdo by četl manželské rady člověka, jemuž se manželství rozpadá, že? Herbert s manželkou Rebekou se právě ubytovali v dalším hotelu na svém turné a chystají se vystoupit ve večerní show moderátorky Pamely Blairové. Je to show lokálního významu, ale Pam se to snaží změnit a hledá nějakou senzaci, kterou by vytáhla na své hosty. Slídí po hotelu v doprovodu kameramana a čeká na příležitost. Je tak zaměřená na Gladneyovi, že zpočátku přehlédne skandál celostátního významu. Ve vedlejším apartmá se tajně ubytuje senátor a příští kandidát na prezidenta Ryan a hodlá si užít romantické chvíle se svou milenkou. Aby toho nebylo málo, dveře mezi oběma apartmány se dají otevřít a situaci komplikují další postavy: ukrajinská pokojská Nina, bláznivá jeptiška Barbara, která napsala píseň „Manželství na věky“, kterou hodlá zazpívat ve večerní show, hotelový poslíček Bill s fenomenální pamětí na obličeje hostů, a nakonec se samozřejmě objeví senátorova žárlivá manželka s postavou a silou zápasníka. A v tomto momentě už asi všichni diváci v sále ví, čím je tato komedie výjimečná a originální. Na jevišti jsou totiž vždy jenom dvě postavy a divák ke svému úžasu zjistí, že je hrají jenom DVA herci, ONA a ON! Herci střídají role, kostýmy, přízvuky, paruky, masky… Chvílemi jsou převleky a tempo tak rychlé, až si člověk říká, že to není ve dvou možné stihnout, ale inscenace po celém světě dokazují, že to jde.