Sobota 25. května

Usazování sochy Karla IV. na lhenickou kašnu.Zdroj: Jan Klein

Mýtické světy mezi květinami

Kdy: od 9 do 15.30 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

O co jde: Tradiční výstava květinových instalací v renesančních interiérech zámku Kratochvíle.

Za kolik: Vstupné podle výběru návštěvníka.

16. slavnosti města Netolice – Řemeslný jarmark na Linecké stezce

Kdy: od 10 hodin

Kde: Náměstí Netolice

O co jde: Tradiční slavnosti města Netolice se zahájením v 10 hodin dopoledne, zahraje dechová kapela Temelínka, Comedy & Beat, Pavlína Jíšová a Jarda Matěj Matějů, ZUŠ Netolice, Cink a další.

Odhalení sochy na kašně

Kdy: od 9 hodin

Kde: Náměstí Lhenice

O co jde: Slavnostní symbolické odhalení volné kopie sochy Karla IV. Slavností událostí provede smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice.

Okrsková soutěž hasičů

Kdy: od 13 hodin

Kde: Areál bývalé roty Kvilda

O co jde: Závody týmů dobrovolných hasičů.

Den otevřených dveří Kůta Servis

Kdy: od 14 do 17 hodin

Kde: Firma Kůta Servis Těšovice

O co jde: Během této akce mají návštěvníci příležitost prohlédnout si prostory administrativní budovy, moderně vybavenou dílnu pro servis nákladních vozidel a těžké techniky, logistické sklady a také interiér jednoho z kamionů.

Back to Black

Kdy: od 17 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Byla zjevením a jedním z největších pěveckých talentů 21. století. Mohla dokázat neuvěřitelné věci. Ale nestihla to. Ve filmu Back To Black prožijete krátký, ale o to intenzívnější životní příběh Amy Winehouse. Dva lidé měli zásadní vliv na život a kariéru Amy Winehouse (Marisa Abela). Tím prvním byla její babička Cynthia (Leslie Manville), svérázná, oduševnělá a originální žena, která jí předala svou živočišnost, lásku k jazzu, touhu jít vždycky vlastní cestou.

Vstupné: 150 korun

Prázdniny s Broučkem

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Kdo by někdy nechtěl vyrazit na rodinou dovolenou krásným červeným karavanem po dědovi? Bára Poláková coby dobrodružná máma dvou dětí a nadšená food blogerka, řekne této výzvě ano. Její manžel, kterého si zahrál Lukáš Příkazký, dobrodružné nadšení ani trochu nesdílí. Ale když máme vedle sebe někoho, koho máme rádi, je úplně jedno, kde zrovna jsme. Celá rodina proto nakonec vyrazí na letní dovolenou k moři obytňákem.

Za kolik: 140 korun

Neděle 26. května

Vimperský kašpárek. Zdroj: MěKS Vimperk

Mýtické světy mezi květinami

Kdy: od 9 do 15.30 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

O co jde: Tradiční výstava květinových instalací v renesančních interiérech zámku Kratochvíle.

Za kolik: Podle výběru návštěvníka.

Vimperský kašpárek - Rychlé šípy

Kdy: od 15.30 hodin

Kde: MěKS Vimperk

O co jde: Bezchybný kladný hrdina Mirek Dušín a jeho věrní kamarádi Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, všeobecně známí jako Rychlé šípy, vás vtáhnou do svých dobrodružství plných odvahy, nečekaných zvratů a vtípků. Zrádné Bratrstvo kočičí pracky nenechá Rychlé šípy nikdy na pokoji a je jim v patách. A kdo že je ten záhadný pán ztvárněný velkou loutkou v životní velikosti? To se nechte překvapit.

Za kolik: 50 korun

Manželé Stodolovi

Kdy: od 19 hodin

Kde: Kino Strunkovice nad Blanicí

O co jde: Jaroslav a Dana jsou mladý pár, který žije v poklidné vesnici, kde se všichni obyvatelé dobře znají. S vidinou snadno získaných peněz se rozhodnou okrást jejich osamělého starého souseda, kterého při tom Jaroslav zabije. K jejich překvapení policie přijme násilnou smrt důchodce skoro automaticky jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá. To Stodolovi přivede k myšlence, že senioři jsou snadnými obětmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy. Není cesty zpět, Daně se zalíbila moc nad jejími oběťmi a podivný dobrodružný pocit vítězství nad policií. Jaroslav se ocitá na křižovatce, kdy má šanci od Dany odejít, ale selhává a musí čelit následkům svých i jejích zločinů. Brutální vraždy úzce souvisely s jejich vztahem, jsou obrazem závislosti a vzájemné manipulace, z nichž ani jeden nemohl vyjít vítězně.

Za kolik: 100 korun