Úterý 21. května

Garifield ve filmu Zdroj: MěKS Vimperk

Bleší trh

Kdy: od 9 do 16 hodin

Kde: KreBul Prachatice

O co jde: Tradiční nabídka zboží z druhé ruky a KreBul obchůdku na podporu aktivit společnosti KreBul.

Květiny, které nevadnou

Kdy: od 15 hodin

Kde: Prachatické muzeum

Za kolik: 60 korun

O co jde: Výtvarná dílna pro dospělé a děti od 12 let. Jako inspirace pro tuto dílnu posloužily malé svaté obrázky v rámech z korálkových květinek. Několik takových krásných obrázků máme v našich muzejních sbírkách a výtvarná dílna je hezký způsob, jak je představit.

Absolvenstký koncert

Kdy: od 17 hodin

Kde: ZUŠ Vimeprk

O co jde: Absolventský koncert žáků ZUŠ. Jan Brejcha – tuba, Eliška Čtvrtníková – příčná flétna, Hynek Hanzal – trubka, Veronika Holínová – lesní roh, Jakub Chrt – bicí, Miroslav Klas – trubka, Ester Kohoutová – fagot, Vlastimil Pechlát – klarinet, Jakub Švík – Trubka, Josef Tomášek – bicí.

Garfield ve filmu

Kdy: od 18 hodin

Kde: Kino Národka Prachatice

Za kolik: 130 korun

O co jde: Kocoura Garfielda má každý rád. Válí se v křesle, kouká na telku a pochutnává si na svých oblíbených lazaních. Sem tam se pustí do svého páníčka Jona, i tak je ale králem vlastního vesmíru. Jednoho dne vezme Jon Garfielda k překrásné veterinářce Liz Wilsonové, odkud si přinesou domů malé vrčící nic, co běhá za vlastním ocáskem a které Garfield k smrti nenávidí - pejska Odieho. Tenhle malý ničema si může doma dělat, co chce: neustále bezdůvodně štěká, hloupě naráží do zdí, ale zdá se, že Jon je z něj úplně vedle a všechno na světě mu projde. Garfieldova mise je jasná - dostat čokla z domu! A tak když se Odieho zmocní zvrhlá místní celebrita Happy Chapman, jeden by si myslel, že se Garfieldovi uleví. Ten se však k překvapení všech vydává na záchranu svého štěkajícího a všekousajícího přítele.

LiStOVáNí – Holčička a cigareta

Kdy: od 18.15 hodin

Kde: Café Mráz Vimperk

Za kolik: 190 korun

O co jde: Kniha, kterou napsal Benoît Duteurtre v roce 2008, je až strašidelně nadčasová. Mnohé z toho, z čeho si tehdy dělal cynickou legraci, se opravdu stalo až se zarážející přesností. Účinkují: Petra Bučková a Lukáš Hejlík.

Dobrou noc, mami

Kdy: od 19 hodin

Kde: Městské divadlo Prachatice

O co jde: Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu. Dramatický text má umožnit divákovi prožít s postavami na jevišti příběh. V našem případě příběh matky a dcery během jednoho sobotního večera. Namísto pravidelné manikúry, kterou matka od dcery očekává, přichází dcera s rozhodnutím, které změní životy jich obou.

Jednou to bude všechno tvoje

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Andreas Öhman ve svém druhém celovečerním filmu kombinuje svébytné osobnosti s upřímným skandinávským sentimentem. Snímek Tohle všechno bude jednou tvoje je feel-good dramedie o nefunkční rodinné dynamice a vyrovnávání se s minulostí. Úspěšná kreslířka Lisa a její sourozenci se po víc než deseti letech setkávají na farmě svých rodičů ve švédském Norrlandu.