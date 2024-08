Jana Vandlíčková dnes 11:22

Strávit příjemný letní večer na zámku mohou všichni, do dorazí v sobotu do Vimperka. Zámek se zapojí do Hradozámecké noci už tuto sobotu 24. srpna. Pozvání pro Vimperáky i přespolní posílá kastelán zámku Zdeněk Svoboda.