Nejvyšší šumavský vodopád se se svými 13 metry hřmotně vlévá do údolí Bílého potoka, který je součástí Národní přírodní rezervace Bílá Strž. Působivou přírodní podívanou můžete obdivovat z vyhlídkové terasy. Trasa pak vede z kopce k vodní nádrži Nýrsko a dále do Hamrů, kde je zasloužená přestávka na oběd. Nakonec skupina opět stabilně stoupá údolím Úhlavy do sedla Špičák a zpět do Bavorské Železné Rudy.

Téměř šestihodinová cyklotrasa je dlouhá přibližně 55 kilometrů a lze ji označit za středně náročnou. Účastníky prosíme, aby si s sebou vzali dostatek pití a oblečení odolné proti nepříznivému počasí. Povinná je cyklistická přilba a při přejezdu hranic je vyžadován občanský průkaz. Sraz účastníků je v 10 hodin v Bavorské Železné Rudě. Přesné místo srazu bude účastníkům sděleno při registraci. Cyklistický výlet je vhodný pro elektrokola. Poplatek za výlet činí 10 eur, bez úlev.

Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit u průvodcovské služby národního parku 0049 800 0776650 co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin. Přesné místo srazu bude rovněž oznámeno.