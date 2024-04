V sobotu 13. dubna se na prachatické Velké náměstí opět sjedou trhovci z okolí. Městský trh je naplánován od 9 do 12 hodin a není to jediná sobotní nabídka akcí ve městě.

Městské trhy v Prachaticích se konají v sobotu 13. dubna. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Sobotní Městské trhy v Prachaticích nabídnou podle slov organizátorů zajímavé produkty v podobě koření, ovoce, zeleniny, stromků, tašek, kabelek, čepiček, paštik, pečiva a dalšího zboží. Návštěvníci trhů se ale zároveň mohou zaposlouchat do muziky od kapely Invence a nechat se unášet jejich melodiemi.

Navíc je připravena akci Sobota bez hranic, která se bude konat v Radničním sále Staré radnice. Jedná se o cyklus cestovatelských přednášek, které je přenesou do různých koutů světa. První přednáška se uskuteční od 14 hodin a bude v podání atypického cestovatele Jiřího Kafky, který posluchače zavede do slunné Argentiny. Společně pak navštíví překrásné vodopády Foz Iguazu z brazilské i argentinské strany. Na skútru se projedou po Paraguay, zaletí do Buenos Aires a prozkoumají i tamní vnitrozemí. Na samotný závěr poplují lodí do uruguayského Montevidea, proslulého svou koloniální architekturou.

Druhá přednáška, kterou je možné zpestřit si sobotní odpoledne, začíná v 16 hodin na stejném místě. S českou hudebnicí Monikou Srncovou se posluchači ocitnou na karnevalu na Kanárských ostrovech. Ta je zároveň seznámí s jeho historií, proměnou v průběhu času a hlavně s jeho speciálními rysy a rozdíly mezi jednotlivými ostrovy.