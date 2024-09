Přes Bučinu (Buchwald) povede trasa 8. září nejprve k prameni Vltavy, matky všech řek v České republice. Trasa pokračuje do Březníku (Pürstling) v krásném údolí Lusental s jedinečným výhledem na severní stranu Luzného. V nejchladnějším a nejdeštivějším údolí Šumavy se řeky Lusenbach a Pürstlingsbach spojují v Maderbach, který skupina sleduje mírně z kopce až do obce Modrava (Mader). Odtud vede trasa podél Roklanského potoka (Rachelbach) k Tříjzerní slati (Dreiseenfilz). Tam je naplánována krátká pěší odbočka do 19hektarového vrchoviště se třemi jezírky, zvaného Mooraugen. Poté opět na kole do Rokyty k Vchynicko-Tetovskému plavebnímu kanálu (Chinitz-Tettauer alluvial channel). Trasa vede podél Vydry zpět do Modravy a přes Filipovu Huť (Philippshütte), Kvildu (Außergefild), Bučinu (Buchwald) do výchozího bodu.

Středně náročná cyklotrasa začíná v 10 hodin ve Finsterau. Přesné místo srazu vám bude sděleno při registraci. Trasa dlouhá 60 km trvá na kole přibližně čtyři hodiny, včetně přestávek a výkladu asi šest hodin. V Modravě bude možnost zastavit se na občerstvení. Vezměte si prosím s sebou dostatečné množství pití a svačiny, oblečení vhodné pro dané počasí a průkaz totožnosti. Cyklistická přilba je povinná. Cyklistický výlet je vhodný pro elektrokola. Poplatek za prohlídku činí 10 eur, bez slev. Z organizačních důvodů je nutné se co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin, přihlásit u průvodcovské služby národního parku 0049 800 0776650. Přesné místo srazu bude rovněž oznámeno.