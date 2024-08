Petra Börnerová trio

Kdy: Pátek 23. srpna od 20 hodin

Kde: Městský park u ZŠ TGM ve Vimeprku

Proč přijít: Acoustic folk & roots & blues „CROSSOVER BLUES“. Hrají: Petra Börnerová – akordeon, zpěv; Tomáš Bobrovniczký – akustická a rezofonická kytara, zpěv; Tomáš Bobrovniczký junior – bicí.

Shrek

Kdy: Pátek 23. srpna od 21 hodin

Kde: Letní kino Vokno Vimperk

Proč přijít: Odvážný Shrek pátrá se svým kamarádem, sympatickým a chvastounským oslem po krásné a divoké princezně Fioně. Za její záchranu chce od intrikána Lorda Farquadda získat zpět svou milovanou bažinu.

Vstupné: 200 korun

19. VW Golf meeting Podroužek 2o24 8/24

Kdy: Od pátku 23. do neděle 25. srpna

Kde: Autokemp Podroužek u Netolic

Proč přijít: Přátelské setkání vozů VOLKSWAGEN GOLF všech generací. Ať máš jedničku nebo osmičku, ať jezdíš nízko nebo sérii, dojeď na víkendové setkání v krásném kempu Podroužek u Netolic. A i když je to Golf sraz, přijeď čím chceš, hlavně že Tě to baví. Bude to hlavně o pohodě, pokecu – žádné burácející motory nečekej. V pátek rozpálíme táborák, k tomu si dáme vychlazený pivko a od nás dostanete výborné buřty přímo od řezníka. V kempu budou probíhat soutěže a to i pro děti. I skákací hrad bude.

Já, padouch 4

Kdy: Pátek 23. srpna od 21 hodin

Kde: Letní kino Prachatice

Proč přijít: Čas se nedá zastavit a platí to i pro padoucha Grua, který lehce „zfotrovatěl“ a místo geniálních zlodušských plánů vymýšlí, jak se vetřít do přízně svého malinkého synka, Grua juniora. Ten má totiž výrazně raději maminku Lucy a tátu permanentně vytáčí. O něco hlubší vrásky však Gruovi způsobuje darebák jménem Maxime Le Mal, který ho šikanoval už na základce. Právě utekl z vězení, kam se dostal s Gruovým velkým přispěním, a ze všeho nejvíc se touží pomstít. A protože Anti-velepadoušská liga v tom vidí hrozbu z nejhrozivějších, zařadí Grua s rodinou do programu na ochranu svědků, což znamená nové identity a poklidný život na předměstí. A jako by to nestačilo, zapojí se pět mimoňských dobrovolníků do speciálního programu, který je má vybavit superschopnostmi pro případ, že by se Gruovo krytí provalilo. Ambiciózní plán má samozřejmě mouchy obřích rozměrů, protože Super-Mimoňové jsou super-magnety na katastrofy nejrůznějšího druhu a protože vedle Gruova nového domu bydlí puberťačka, jež touží po kariéře superpadoucha a Grua okamžitě pozná. A touží po tom, aby ji tenhle mistr zaučil. Zapomínat nesmíme ani na pomstychtivého Maxima, který čeká na svou šanci.

Vstupné: 130 korun

7. Houbové slavnosti ve Staších

Kdy: Sobota 24. srpna od 8 hodin

Kde: Park pod ZŠ Stachy

Proč přijít: Hned v osm ráno mohou zájemci vyrazit na procházku s mykologem do lesů v okolí Stachů, sraz je na stašském náměstí, na fotbalovém hřišti se od 9 do 12 hodin koná dětský houbový den a jízda na koni, hlavní program houbových slavností začíná v deset hodin v parku výstavou hub a ochutnávkou houbových jídel, od 14 do 17 hodin zahraje kapela Country šum, od 19 do 20 hodin je na programu dětská hudební zábava, od 20 hodin pak taneční zábava s kapelou Hartl Band.

Gulášiáda Lažiště

close info Zdroj: SDH Lažiště zoom_in Gulášiáda Lažiště.

Kdy: Sobota 24. srpna od 11 hodin

Kde: Sportovní areál u koupaliště v Lažištích

Proč přijít: SDH Lažiště připravují den plný výborného guláše spousty her pro děti. Pravidla soutěže: Maso (dle vašeho výběru) ale v celku, cibule může být před začátkem vaření oloupaná ale též v celku, vlastní náčiní k výrobě guláše včetně prkýnka, a samozřejmě kotlík. U každého stanoviště bude připraveno dřevo a pivní set. Tým max 3 lidí. Příjezd soutěžicích 10:30 hodin, začátek vaření 12 hodin, startovné za tým 250 Kč. Na místě už nebude možné svůj tým přihlásit. Ochutnávka od 16 hodin, vyhodnocení od 17.30 hodin, volná zábava s kapelou Crazy Band od 18 hodin.

Dožínkové pečení

Kdy: Sobota 24. srpna od 13 hodin

Kde: u obecní pece ve Vitějovicích

Proč přijít: Vitějovické dožínkové pečení začíná průvodem s hudbou. Pak návštěvníky čeká ochutnávání dobrot přímo z pece a posezení.

Koncertní soireé

Kdy: Sobota 24. srpna od 18.30 hodin

Kde: Štěpánčin park Prachatice

Proč přijít: Série sobotních koncertů ve Štěpánčině parku Nového dechového tria ve složení Pavel Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot.

Vstupné: zdarma.

Petr Wajsar - Develooper / Bavor & Javor

Kdy: Sobota 24. srpna od 19 hodin

Kde: Pláž Křišťanovického rybníka

Proč přijít: Koncert na pláži Křišťanovického rybníka jako další akce Křišťanovického kulturního léta.

V hlavě 2

Kdy: Sobota 24. srpna od 19 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

Proč přijít: Ve snímku V hlavě 2 společností Disney a Pixar budou mít diváci znovu možnost se podívat na to, co se právě odehrává v hlavě čerstvé teenagerky Riley. Dějí se zde velké věci – ve velícím centru probíhají neočekávané stavební práce, aby se sem vešli překvapiví noví hosté: zbrusu nové emoce.

Vstupné: od 130 korun

Hradozámecká noc

Kdy: Sobota 24. srpna od 19.30 hodin

Kde: Zámek Vimperk

Proč přijít: Renesanční zahradní slavnost s DS Bouček – příchod Volfa Novohradského z Kolovrat na zámek Vimperk roku 1601; Ephraim Kishon: Byl to skřivan, aneb Romeo a Julie po 30 letech manželství. Státní zámek Vimperk, zahrady Dolního zámku.

Johavova Kalhota

Kdy: Sobota od 20 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

Proč přijít: Radiolla Hill Records uvádí koncert téměř vimperské skupiny. Trio Giovanni di Maestrocarto, Horizont Populár a Bass G přiváží svůj klasický mumifikační set.

Vstupné: 200 korun

Bonsai č.3

close info Zdroj: Zámek Kratochvíle zoom_in Bonsai č. 3

Kdy: Sobota 24. srpna od 21 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

Proč přijít: Večerní představení a koncerty mají na Kratochvíli své kouzlo. Poslední letošní akcí tohoto druhu je Hradozámecká noc s koncertem skupiny Bonsai č.3. Večer je komponován jako procházka, která návštěvníky provede zahradou iluminovanou svícemi. Kapela Bonsai č.3 hraje folk s violoncellem. Zčásti rozvíjí odkaz folkové Bonsaie z 80. let.

Vstupné: 300 korun

Fotokoutek s Museem fotoateliérem Seidel

Kdy: Sobota 24. srpna od 10 hodin

Kde: Prachatické muzeum

Proč přijít: Od 10:00 do 16:00 hodin se můžete vrátit o více než 100 let zpět, obléknout se do kostýmů, využít rekvizit a nechat se vyfotit před seidelovým malovaným pozadím. Na památku si odnesete fotku dýchající nostalgií. Cena jedné fotografie je 90 Kč. Na akci je nutno se rezervovat e-mailem na kunova@prachatickemuzeum.cz.

Koncertní matiné

Kdy: Neděle 25. srpna od 10 hodin

Kde: Areál Parkán Prachatice

Proč přijít: Série nedělních koncertů v areálu na Parkáně Nového dechového tria ve složení Pavel Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot.

Vstupné: zdarma

Divadlo Divoloď: Námořnická legenda

Kdy: Neděle 25. srpna od 15 hodin

Kde: Pláž Křišťanovického rybníka

Proč přijít: Nedělní pohádka na pláži Křišťanovického rybníka jako součástí Křišťanovického kulturního léta.

Vimperský kašpárek - Honza Pták

Kdy: Neděle 25. srpna od 15.30 hodin

Kde: Městský park u ZŠ TGM Vimperk

Proč přijít: Damúza - Šimon Dohnálek, Daniel Horečný Byl jednou jeden Honza. Honza byl pták. Na jednoho ptáka docela velký příběh. Loutková pohádka o tom, kam až můžete dojít, když neumíte lítat. V případě nepřízně počasí se představení koná v sále MěKS Vimperk.

Aqua Aerobic na Huláku

Kdy: Neděle 25. srpna od 16 hodin

Kde: Koupaliště Hulák Prachatice

Proč přijít: Pravidelné nedělní cvičení na veřejném koupališti Hulák.