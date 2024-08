Slavnosti dřeva

Kdy: Od 17. do 18. srpna

Kde: Náměstí Volary

Proč přijít: Třetí víkend v srpnu patří řemeslníkům, kapelám, pečení dobrot v peci, pohádkám a atrakcím pro děti i dospělé, pokořování rekordů, soutěžím nejen dřevorubeckým, dobrému jídlu a pití…prostě Volarským slavnostem dřeva, tentokrát jubilejním, třicátým. Zahájení slavností je naplánováno na sobotní devátou hodinu ráno. Během celého víkendu lidé uvidí stará řemesla, zaposlouchat se mohou do písniček Heidi Janků, která vystoupí v sobotu v 9.20 hodin. Chybět nebude dřevorubecká soutěž nebo soutěž O putovní dřevák, Odpoledne a večer na pódiu vystoupí The Maso, Argema a Denyho Parťáci. Sobotu zakončí Laser show. Od nedělních deseti hodin bude pokračovat trh a předvádění řemesel, K tomu zahraje Epydemye. V 11.20 hodin se chystá pochod v dřevákách s pokusem o překonání „dřeváckého“ rekordu a vyhlášení NEJ účastníků. Slavnosti ukončí koncert kapely Taková normální rodinka band, která bude hrát od 12.30 do 14 hodin.

Winterberg Fest

Kdy: Pátek 16. srpna od 18 hodin

Kde: Letní scéna Vimperk

Proč přijít: 1. ročník festivalu hudby. Vystoupí DJ Freeak, kapela Dopamin, DJ AD1 a DJ Bača. Kromě skvělé hudby bude na místě beerpong, pěnová párty, fotoreport, sezení pod stanem, spoustu alkoholických i nealkoholických nápojů, grilované občerstvení a speciality od Poctivý a Dobrý.

Vstupné: dobrovolné.

Křikulet

Kdy: Sobota 17. srpna od 19 hodin

Kde: Pláž Křišťanovického rybníka

Proč přijít: Koncert na pláži. Představí se kapely St. Johny / Never Been To Jamaica.